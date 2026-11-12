Zu Wochenbeginn sorgte ein negativer Analystenkommentar bei der Schott Pharma-Aktie für Kursverluste. Doch dies ist nicht das erste Mal, dass Analysten die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. Denn auch im Vormonat gab es eine entsprechende Situation. Dabei gilt es zu beachten, dass das Schott-Papier zwischenzeitlich sehr gut gelaufen war. Bei unserer Berichterstattung im Juli [HIER klicken], hatten wir berichtet, dass die Experten der Deutschen ...

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