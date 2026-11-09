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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
09.11.26 | 19:47
158,08 Euro
-5,64 % -9,44
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Aktienmarkt
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USA 100
USA Industrie 30
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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158,06158,1019:48
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACS
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA88,75+1,84 %
AIXTRON SE31,740+4,37 %
DEUTZ AG9,860+6,59 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE120,60+5,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG40,970-2,98 %
GEA GROUP AG71,45+3,03 %
HANNOVER RUECK SE289,00-1,37 %
HENSOLDT AG82,80+6,92 %
HOCHTIEF AG361,00-1,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG48,625+6,27 %
JENOPTIK AG37,300+4,19 %
NVIDIA CORPORATION158,08-5,64 %
RHEINMETALL AG845,40+4,02 %
SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA21,250-2,30 %
SIEMENS ENERGY AG124,10+5,08 %
SILTRONIC AG52,60+4,47 %
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