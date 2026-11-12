Mit der Übernahme von C1 Connections aus den Niederlanden erweitert Nordex seinen Onshore-Turmbau. Die patentierte C1-Wedge-Connection-Technologie und ein Kernteam aus Ingenieuren werden Teil der Nordex Group. Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group übernimmt C1 Connections. C1 Connections ist ein niederländisches Ingenieurunternehmen, das auf Verbindungstechnologien für Windenergie-Türme spezialisiert ist. Mit der Transaktion kommt ein Kernteam mit spezialisierter Expertise im konstruktiven ...

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