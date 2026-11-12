Unterföhring (ots) -Unterföhring, 12. November 2026.Dieses Abenteuer fesselt Europa: "Catch Us. Die Jagd durch Europa" legt am Mittwochabend ordentlich zu. Folge 2 der neuen ProSieben-Adventure-Show überzeugt um 20:15 Uhr mit einer sehr schönen Overnight-Quote von 10,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Können Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke und Jánik von Wilmsdorff ihren Huntern weiterhin entkommen? Und wer gewinnt "Catch Us. Die Jagd durch Europa"? Das sehen die ProSieben- und Joyn-Zuschauerinnen und Zuschauer heute um 20:15 Uhr.Das Finale von "Catch Us. Die Jagd durch Europa" - heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 12.11.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6388979