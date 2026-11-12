Unterföhring (ots) -
Unterföhring, 12. November 2026.Dieses Abenteuer fesselt Europa: "Catch Us. Die Jagd durch Europa" legt am Mittwochabend ordentlich zu. Folge 2 der neuen ProSieben-Adventure-Show überzeugt um 20:15 Uhr mit einer sehr schönen Overnight-Quote von 10,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.
Können Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke und Jánik von Wilmsdorff ihren Huntern weiterhin entkommen? Und wer gewinnt "Catch Us. Die Jagd durch Europa"? Das sehen die ProSieben- und Joyn-Zuschauerinnen und Zuschauer heute um 20:15 Uhr.
Das Finale von "Catch Us. Die Jagd durch Europa" - heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 12.11.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Katrin Dietz
Tel: +49 (0) 89 95 07 - 1154
Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Tel: +49 (0) 89 95 07 - 1191
Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com
ProSieben
Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6388979
Unterföhring, 12. November 2026.Dieses Abenteuer fesselt Europa: "Catch Us. Die Jagd durch Europa" legt am Mittwochabend ordentlich zu. Folge 2 der neuen ProSieben-Adventure-Show überzeugt um 20:15 Uhr mit einer sehr schönen Overnight-Quote von 10,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.
Können Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke und Jánik von Wilmsdorff ihren Huntern weiterhin entkommen? Und wer gewinnt "Catch Us. Die Jagd durch Europa"? Das sehen die ProSieben- und Joyn-Zuschauerinnen und Zuschauer heute um 20:15 Uhr.
Das Finale von "Catch Us. Die Jagd durch Europa" - heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
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