

EQS-Media / 12.11.2026 / 09:21 CET/CEST

Die Eigenkapitalquote der Eigennutzer übersteigt wieder die 30-Prozent-Marke.

Bauzinsen nach Höchststand im dritten Quartal leicht rückläufig. Am Trend ändert das nichts: Die Hürde beim Immobilienkauf ist häufig nicht die Monatsrate, sondern das Eigenkapital.

Am Trend ändert das nichts: Die Hürde beim Immobilienkauf ist häufig nicht die Monatsrate, sondern das Eigenkapital. Kapitalanleger kehren zurück. Ihr Anteil an den Finanzierungen wächst von 15,7 Prozent im zweiten Quartal auf nun 21,0 Prozent und erreicht damit wieder das gewohnte Niveau. Frankfurt am Main, 12. November 2026 - Eigennutzer bringen für ihre Baufinanzierung wieder mehr Eigenkapital auf, denn sie finanzieren teurere Objekte bei höheren Zinsen. Somit mindern sie die Kreditsumme und damit auch die Finanzierungskosten. Kapitalanleger, die sich im zweiten Quartal stark zurückgehalten hatten, sind zurück im Markt. Das zeigt die Auswertung der Kundendaten des Baufinanzierungsvermittlers Hüttig & Rompf, eines Unternehmens der Bilthouse-Gruppe, für das dritte Quartal 2026. Eigennutzer: Mehr Eigenkapital, Raten bleiben im Verhältnis zum Einkommen stabil Die von Eigennutzern zu leistende Monatsrate im Verhältnis zum Haushaltseinkommen ist binnen eines Jahres nur leicht von 27,4 auf 27,8 Prozent gestiegen, was auf ein höheres durchschnittliches Haushaltseinkommen der Finanzierenden zurückzuführen ist. Zugleich werden die finanzierten Objekte teurer. Dadurch stiegen die durchschnittlichen Gestehungskosten um 6,9 Prozent auf 555.029 Euro. Nicht nur die Preise haben zugelegt, auch das Eigenkapital. Im Durchschnitt brachten Eigennutzer im dritten Quartal 17,7 Prozent mehr ein als vor einem Jahr. Die Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozentpunkte auf 30,7 Prozent. Zusammengenommen zeigt die Auswertung, dass die größte Hürde bei der Baufinanzierung das Aufbringen des Eigenkapitals ist. Die Eigennutzer waren in der Lage, die Raten relativ zum Einkommen konstant zu halten und konnten die gestiegenen Zinsen bisher abfedern, sofern sie über das erforderliche Eigenkapital verfügten. Kapitalanleger: Zurück im Markt nach schwachem zweiten Quartal Kapitalanleger fragen wieder häufiger Finanzierungen nach. Nach einem schwachen zweiten Quartal stieg ihr Anteil an allen vermittelten Finanzierungen im dritten Quartal von 15,7 Prozent auf 21,0 Prozent. Damit liegen Kapitalanleger wieder auf ihrem gewohnten Niveau von rund 20 Prozent (Q3/2025: 20,2 Prozent). Zinsentwicklung: Höchststand im dritten Quartal, Trend zu mehr Eigenkapital bleibt Die Bauzinsen sind im dritten Quartal weiter gestiegen und lagen für Darlehen mit einer zehnjährigen Zinsbindung im Durchschnitt jenseits der Vier-Prozent-Marke. Treiber der Entwicklung ist der Anleihemarkt: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg per Ende September auf mehr als 3,6 Prozent. Im Oktober sind die Bauzinsen wieder etwas zurückgegangen. Am grundsätzlichen Bild ändert das wenig: Die Zinsen schwanken in einer gewissen Bandbreite, und Eigennutzer gleichen das höhere Zinsniveau dieses Jahres vor allem mit mehr Eigenkapital aus. "Der Bauzinsanstieg macht Finanzierungen anspruchsvoller, aber nicht unmöglich. Die Monatsrate liegt auch im aktuell höheren Zinsumfeld etwas über einem Viertel des Einkommens", sagt Benjamin Papo, Geschäftsführer von Hüttig & Rompf. "Die eigentliche Hürde ist das Eigenkapital. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld tun sich viele Menschen schwer damit, ausreichend anzusparen. Wer kaufen oder bauen will, sollte früh klären, wie viel Eigenkapital zur Verfügung steht, und sich Konditionen sichern, sobald Objekt und Finanzierung zusammenpassen." Kennzahlen im Überblick: Q3/2025 bis Q3/2026 Kennzahl (Durchschnitt) Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026 Q2/2026 Q3/2026 Veränderung zu Q3/2025 Eigennutzer Anteil an den Finanzierungen (%) 79,8 77,8 80,4 84,3 79,0 -0,7 PP Gestehungskosten (Euro) 519.264 507.660 555.047 538.736 555.029 +6,9 % Eigenkapitalquote (%) 27,9 26,8 30,6 27,4 30,7 +2,8 PP Monatliche Rate (Euro) 1.887 1.868 1.938 1.996 2.005 +6,2 % Rate in % des Haushaltseinkommens 27,4 28,0 27,5 28,3 27,8 +0,4 PP Anteil Zinsbindung 10 Jahre (%) 75,3 82,5 82,6 86,7 85,2 +10,0 PP Kapitalanleger Anteil an den Finanzierungen (%) 20,2 22,2 19,6 15,7 21,0 +0,7 PP Gestehungskosten (Euro) 337.946 349.735 321.214 341.520 334.470 -1,0 % Eigenkapitalquote (%) 31,1 23,3 22,4 25,2 26,7 -4,5 PP Monatliche Rate (Euro) 1.266 1.367 1.310 1.389 1.341 +5,9 % Rate in % des Haushaltseinkommens 13,4 13,5 14,2 14,0 14,6 +1,2 PP Anteil Zinsbindung 10 Jahre (%) 81,0 89,7 83,9 88,7 93,3 +12,3 PP

Quelle: Hüttig & Rompf, Auswertung der vermittelten Baufinanzierungen. Durchschnittswerte je Quartal. Eigenkapitalquote: durchschnittliches Eigenkapital im Verhältnis zu den durchschnittlichen Gestehungskosten. PP: Prozentpunkte. Rundungsdifferenzen möglich. +++++ Über die Hüttig & Rompf GmbH Kaufen, bauen, modernisieren: Bei der Hüttig & Rompf GmbH dreht sich alles um die passende Baufinanzierung. Als Immobilienfinanzierer begleiten wir Menschen auf dem Weg in die eigenen vier Wände - und das bereits seit

35 Jahren. Unser Erfolgsrezept? Persönliche und fachkundige Beratung. Denn unsere Experten liefern keine Standardlösungen, sondern finden genau die Baufinanzierung, die perfekt zu den Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten unserer Kunden passt. Mit rund 30 Standorten im Bundesgebiet und einem Finanzierungsvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro (2022) gehören wir zu den drei führenden Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. Seit 2022 gehört die Hüttig & Rompf AG zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe.



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Dirk Ulmer

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Schlagwort(e): Immobilien



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