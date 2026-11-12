DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Widerstandskraft der britischen Wirtschaft hält dank KI-Investitionen an

Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs ist im dritten Quartal weiterhin rasch gewachsen. Ein Schub durch KI trug dazu bei, die höheren Energiepreise sowie die steigenden Kreditkosten auszugleichen, die mit dem Krieg zwischen den USA und dem Iran einhergehen. Das Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich wuchs in den drei Monaten bis September gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent, wie die britische Statistikbehörde mitteilte. Dies war die stärkste vierteljährliche Wachstumsleistung der Wirtschaftstätigkeit seit dem ersten Quartal 2024.

Chinas Zentralbank signalisiert Zurückhaltung bei Lockerung angesichts stabilen Wachstums

Chinas Zentralbank hat sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautet jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck. "Die aktuelle Runde der geldpolitischen Lockerung hat wahrscheinlich ihren Lauf genommen", schrieben Analysten von Citic Securities in einer Research Note.

"Dovish" gestimmtes BoJ-Mitglied mahnt zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen

Die Bank of Japan muss bei einer Straffung ihrer Geldpolitik behutsam vorgehen. Dies erklärte Board-Mitglied Toichiro Asada und warnte zugleich vor der Gefahr, dass höhere Zinsen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. "Die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft, die von einer Anhebung des Leitzinses ausgehen, werden allmählich zunehmen, falls die anhaltenden Zinserhöhungen die finanziellen Bedingungen verschärft oder das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung verringert haben sollten", sagte Asada vor Wirtschaftsvertretern in der südijapanischen Stadt Nagasaki.

BoJ-Board-Mitglied Asada könnte im Dezember erneut dagegenstimmen

Toichiro Asada, Mitglied des geldpolitischen Rats (Board) der Bank of Japan, könnte im Dezember erneut gegen eine Zinserhöhung stimmen, falls eine solche vorgeschlagen wird. Dies sei angesichts der Bedenken über die Auswirkungen von Zinsanhebungen auf die Realwirtschaft zu erwarten, die er in seiner Rede am Donnerstag geäußert habe, meinen die Volkswirte von Barclays. "While he did not oppose the rate-hike path itself, he appeared negative about continuing hikes, which are expected to cool demand, at the recent pace of about once every three months amid signs of weakness in consumption," meinen sie.

Brasilianische Zentralbank dürfte geldpolitisch straff bleiben

Die brasilianische Zentralbank dürfte Zinsensenkungen erst dann wieder aufnehmen, wenn sich die fiskalischen Fundamentaldaten verbessern, schreiben die Analysten der Citi. Ausufernde Staatsausgaben haben die BCB dazu veranlasst, ihren Lockerungszyklus zu unterbrechen und den Leitzins Selic Anfang des Monats bei 13,75 Prozent zu belassen. Die Citi verweist auf Äußerungen des BCB-Präsidenten Gabriel Galipolo in lokalen Medien, wonach es keinen einfachen Weg zur Bekämpfung der Inflation gebe. Seit seiner Wiederwahl im Oktober sah sich Präsident Lula da Silva mit Gegenwind an den Märkten aufgrund steigender Haushaltsdefizite konfrontiert, was die lokalen Vermögenswerte auf Talfahrt schickte.

Studie: Ein Viertel wichtiger Güter anfällig für Lieferunterbrechungen

Fast jedes vierte der grenzüberschreitend gehandelten Güter ist anfällig für Lieferunterbrechungen. Dies könne schädliche Folgen für die importierenden Volkswirtschaften haben, wie aus einer Studie des McKinsey Global Institute (MGI) hervorgeht. In den vergangenen zehn Jahren haben die Spannungen zwischen führenden Wirtschaftsnationen zugenommen. Zudem beeinträchtigen bewaffnete Konflikte zentrale Transportwege. Daher wird die Fähigkeit von Unternehmen, ihre Güterversorgung zu sichern, zunehmend in Zweifel gezogen.

Vance erwägt direkte Gespräche mit dem Iran - Kreise

US-Vizepräsident JD Vance erwägt direkte Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten, wie Offizielle aus den USA und dem Nahen Osten sowie mit den Verhandlungen vertraute Personen mitteilten. In den vergangenen Tagen hat US-Präsident Donald Trump gegenüber hochrangigen Beratern und Amtskollegen geäußert, dass er offen dafür sei, dass Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hat ihn bevollmächtigt, zu verhandeln. Das sagten US-Beamte und Offizielle aus dem Nahen Osten. US-Offizielle betonten, dass die Diskussionen über die Entsendung von Vance zu einem direkten Treffen mit iranischen Vertretern noch am Anfang stünden.

Demokrat Scott Colom gewinnt Senatswahl in Mississippi

Scott Colom hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press eine Wahl gewonnen, bei der seine Aussichten auf einen Sieg gegen den amtierenden republikanischen Senator von Mississippi zunächst als aussichtslos gegolten hatten - als Teil einer mächtigen "blauen Welle", die vielen demokratischen Kandidaten bei den Zwischenwahlen landesweit zum Sieg verhalf. Colom, ein örtlicher Staatsanwalt, ist der erste Demokrat, den Mississippi seit 1982 in den Senat gewählt hat, und der erste schwarze Senator des Bundesstaates seit der Reconstruction-Ära nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg.

DJG/DJN/apo

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November 12, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

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