Frankfurt (ots) -ARD kooperiert bei drei Infowellen in vier Bundesländern / Start der Zusammenarbeit von hr INFO, SWR Aktuell und AntenneSaar am 4. Januar 2027Ein gemeinsames Informationsradio für die Menschen in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland - wochentags von 9.00 bis 16.00 Uhr: das ermöglicht eine umfassende Kooperation innerhalb der ARD. Die Infowellen des Hessischen Rundfunks (hr), Südwestrundfunks (SWR) und Saarländischen Rundfunks (SR) bieten den Menschen in den vier benachbarten Ländern dabei faktenbasierte Informationen, Einordnung und Meinungen. Start der Zusammenarbeit von hr INFO, SWR Aktuell und AntenneSaar ist am 4. Januar 2027. Am 16. November 2026 gehen die drei ARD-Infowellen in den gemeinsamen Probebetrieb.Starkes und konkurrenzfähiges AngebotMit der Kooperation bündeln hr INFO und SWR Aktuell ihre journalistischen Kräfte für ein starkes Informationsangebot im Hörfunk. Die neuen gemeinsamen Sendestrecken werden in Teilen von AntenneSaar übernommen. In der gemeinsamen Sendezeit wird ein Potenzial von mehr als fünf Millionen Menschen erreicht. Eine Kooperation dieser Größenordnung ist bei Infowellen der ARD bislang einmalig. Ein klarer Mehrwert für das Publikum und mehr Synergien sind zentrale Ziele der Zusammenarbeit. Gleichzeitig reagieren hr, SWR und SR damit auf Reform- und Sparmaßnahmen der ARD und die Bedingungen des Medienänderungsstaatsvertrags.Nachrichten und Einordnung in einer zunehmend mobilen WeltDie Infowellen wollen den Menschen in ihren individuellen Lebensrealitäten begegnen, denn in einer zunehmend mobilen Welt überschreiten die täglichen Wege zur Arbeit oder nach Hause immer öfter die Landesgrenzen. Die Themen im Tagesverlauf werden für alle Menschen relevant sein, egal ob sie in Marburg leben, in Maulbronn oder in Merzig. Die regionalen Informationen werden wie bisher verlässlich Thema in den jeweiligen Nachrichtensendungen sein. Das kooperierte Informationsradio für Hessen und den Südwesten hat den Anspruch, regional, überregional, national und international, aktuell und hintergründig zu informieren und einzuordnen. Das Publikum im erweiterten Sendegebiet kann sicher sein, zu jeder Zeit über alle relevanten und aktuellen Ereignisse informiert zu werden.Virtuelle GemeinschaftsredaktionVon 9.00 bis 16.00 Uhr senden hr INFO und SWR Aktuell künftig ein gemeinsames Programm vom Standort Frankfurt aus. In das kooperierte Programm werden redaktionelle Inhalte und Leistungen von hr und SWR einfließen. Für die Zusammenarbeit wurde eine standortübergreifenden Redaktionsstruktur entwickelt. Die Sendungen am Morgen von 6.00 bis 9.00 Uhr und nachmittags von 16 bis 19 Uhr sowie die Nachrichten werden auseinandergeschaltet und von hr und SWR eigengestaltet, um das besondere regionale Informationsbedürfnis zu befriedigen. Werktags nach 19.00 Uhr werden, wie jetzt auch schon, Langformate übernommen und gemeinsam ausgespielt. Ab 20.00 Uhr Übernahme des ARD-Infoabends, gefolgt von der ARD-Infonacht ab 22.00 Uhr. Die Marken hr INFO, SWR Aktuell und AntenneSaar bleiben nach ihren jeweiligen technischen Sendegebieten getrennt erhalten.Der SR bringt in die schon bisher kooperierte Strecke am Wochenende Langformate ein. Die bestehende Zusammenarbeit von AntenneSaar mit SWR Aktuell - die Übernahme des SWR Programms im Wechsel mit der Übernahme von Radio France Info sowie weiterer Kooperationspartner - bleibt bestehen und wird Teil der Kooperation von hr INFO und SWR Aktuell.Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6388993