München (ots) -Der niederländische Luftfahrtzulieferer Aeronamic baut seine langjährige Zusammenarbeit mit Aras aus. Mit dem neuen Aras Digital Manufacturing Engineering Accelerator will das Unternehmen Produktentwicklung und Fertigung enger miteinander verzahnen. Aeronamic ist der erste europäische Kunde, der die neue Lösung einsetzt. Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, unterstützt damit die weitere Digitalisierung des Zulieferers, der unter anderem für Airbus, Boeing, Gulfstream und das F-35-Programm tätig ist.Aeronamic (https://aeronamic.com/) entwickelt und fertigt hochkomplexe Turbomaschinen und triebwerksbetriebene Systeme für die zivile und militärische Luftfahrt. Das Unternehmen setzt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf Aras Innovator und erweitert nun den Einsatz der PLM-Plattform um den Aras Digital Manufacturing Engineering Accelerator. Die neue Lösung soll dazu beitragen, fertigungsfähige Produktstrukturen bereits in einer frühen Phase des Produktlebenszyklus zu erstellen und ihre Nachverfolgbarkeit über den Digital Thread sicherzustellen. Damit stärkt Aeronamic die Verbindung zwischen Produktentwicklung und Fertigung und treibt die durchgängige Digitalisierung seiner Prozesse weiter voran.Vor der Einführung von Aras Innovator im Jahr 2012 verwaltete Aeronamic wichtige Unternehmensinformationen in Tabellenkalkulationen, eigens entwickelten Datenbanken, papierbasierten Prozessen und voneinander getrennten Systemen. Mit dem Wachstum des Unternehmens erschwerten diese Insellösungen zunehmend die Nachverfolgbarkeit, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die Zusammenarbeit. Aeronamic weitete den Einsatz von Aras Innovator deshalb schrittweise aus. Heute unterstützt die Plattform neben der Produktentwicklung auch das Qualitätsmanagement, Wartungsprozesse, das Qualifikationsmanagement und die zunehmend anspruchsvolle Verwaltung und Steuerung von Produktdaten."PLM ist eine Reise. Gemeinsam mit Aras gehen wir diesen Weg seit mehr als einem Jahrzehnt und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Aras hat uns dabei unterstützt, von den digitalen Grundlagen zu einer industriell ausgereiften Lösung zu gelangen. Auf dieser Basis bauen wir nun unsere Digital-Thread-Strategie weiter aus", sagt Ronny Blaauwgeers, Director Manufacturing Engineering bei Aeronamic. "Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir können vorausschauender planen, Produkte schneller auf den Markt bringen, flexibler reagieren, Materialverschwendung reduzieren und die vollständige Nachverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus sicherstellen. So können wir in jeder Phase fundiertere Entscheidungen treffen."Mit dem Aras Digital Manufacturing Engineering Accelerator kann Aeronamic künftig die Verbindung zwischen Entwicklungsstücklisten (Engineering Bill of Materials, EBOM) und Fertigungsstücklisten (Manufacturing Bill of Materials, MBOM) systematisch steuern und nachvollziehen. So lässt sich sicherstellen, dass die Vorgaben aus der Entwicklung und ihre Umsetzung in der Fertigung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg aufeinander abgestimmt bleiben. Als erster europäischer Kunde des Accelerators gehört Aeronamic zu den frühen Anwendern, die den Ausbau digitaler Fertigungsfunktionen innerhalb des Aras-Ökosystems vorantreiben.Bereits heute nutzt Aeronamic eine einheitliche, auf Aras basierende Produktdatenumgebung, die mit mehreren ERP-Systemen der verschiedenen Geschäftsbereiche verbunden ist. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau digitaler Fertigungsfunktionen. Für die Zukunft prüft Aeronamic unter anderem eine weiterentwickelte Fertigungsprozessplanung, eine engere Integration von PLM und ERP, zusätzliche Funktionen für die digitale Fertigung sowie den Einsatz KI-gestützter Innovationen. Ziel ist es, die Nachverfolgbarkeit, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die betriebliche Effizienz weiter zu verbessern."Aeronamic verfolgt einen pragmatischen, schrittweisen Ansatz und verbindet strategische Initiativen mit kontinuierlichen Verbesserungen. Die Einführung von Digital Manufacturing Engineering markiert die nächste Phase dieser Entwicklung. Damit wird die digitale Durchgängigkeit bis in die Fertigung erweitert und zugleich die Nachverfolgbarkeit und Kontrolle gestärkt, die in der Luftfahrtindustrie unverzichtbar sind", sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras.Weitere Informationen zum Aras Digital Manufacturing Engineering Accelerator und seinen Funktionen finden Sie hier (https://aras.com/de/news/press-releases/2026/11/aras-erweitert-den-digital-thread-bis-in-die-fertigungsplanung-mit-dem-digital-manufacturing-engineering-accelerator).Über AeronamicAeronamic entwickelt, produziert, testet, repariert und überholt hochkomplexe Turbomaschinen, motorbetriebene Systeme und sicherheitskritische Präzisionskomponenten für die Luftfahrtindustrie. Mit der Entwicklung elektrischer Kompressoren der nächsten Generation und elektronischer Steuergeräte für das Thermomanagement und Brennstoffzellen leistet das Unternehmen einen Beitrag zur emissionsfreien Luftfahrt. Durch den Einsatz moderner Fertigungstechnologien, von Lean- und Six-Sigma-Prinzipien sowie die Übernahme spezialisierter Fertigungsschritte in die eigene Produktion verbessert Aeronamic kontinuierlich seine Durchlaufzeiten.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125487/6388992