Vancouver, British Columbia / 12. November 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (CSE: ISP) (OTC: ISPNF) (WKN: A40GPX) ("Inspiration" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 (das "Konzessionsgebiet CH-98") von Beauce Gold Fields Inc. ("Beauce") (TSXV: BGF) abgeschlossen hat, wie in einer Pressemitteilung vom 2. November 2026 bekannt gegeben wurde.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es mit einer geologischen Felduntersuchung und einem Probenahmeprogramm im Konzessionsgebiet CH-98 in der Region Lac-Saint-Jean in Québec begonnen hat. Das Programm dient dazu, die Oberflächengeologie und Apatitvorkommen zu dokumentieren, Stichproben für Laboranalysen und eine mögliche anschließende metallurgische Bewertung zu entnehmen sowie Informationen zur Unterstützung der geplanten Erstellung eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") bereitzustellen. Die Feldbeobachtungen und Analysedaten sollen zudem dazu beitragen, künftige Explorationsarbeiten zu priorisieren, um das Ausmaß und die Kontinuität der Apatitmineralisierung im Konzessionsgebiet CH-98 besser zu verstehen.

Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration, kommentierte: "Wir freuen uns, ein Feldteam vor Ort im Konzessionsgebiet CH-98 zu haben. Dieses erste Programm ist ein wichtiger Schritt zur Zusammenstellung der geologischen und technischen Informationen, die als Grundlage für unsere nächste Explorationsphase dienen. Angesichts der ermutigenden Ergebnisse der Phosphatprobenahmen und vorläufigen metallurgischen Untersuchungen, über die Beauce zuvor berichtet hat, sehen wir einen triftigen Grund, eine systematische Bewertung des Konzessionsgebietes CH-98 voranzutreiben."

Über das Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98

Das Konzessionsgebiet CH-98 umfasst 111 Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 6.164 Hektar und ist über die Schotterstraße Lac Froid erreichbar. Es befindet sich innerhalb der Lac-Saint-Jean-Anorthositabfolge in Québec, einer geologischen Region, die für magmatische Phosphatvorkommen bekannt ist. In der weiteren Region Saguenay-Lac-Saint-Jean befinden sich auch das Projekt Lac à Paul von Arianne Phosphate (TSXV: DAN) und die Lagerstätte Bégin-Lamarche von First Phosphate Corp. (CSE: PHOS). Eine Mineralisierung in benachbarten oder regionalen Konzessionsgebieten ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet CH-98.

Zuvor gemeldete Highlights im Konzessionsgebiet

Geologie: Beauce berichtete zuvor über grobkörnigen Apatit in granoblastischen Anorthosit-Ausbissen und apatithaltigem Gabbro-Norit im östlichen Teil des Konzessionsgebietes CH-98. Ein von Nordost nach Südwest verlaufender Verwerfungskorridor wurde als möglicher struktureller Einflussfaktor auf die Apatitkonzentration identifiziert.

Gesteinsproben: Eine am Ausbiss CH-98-61 entnommene Probe ergab zuvor einen Gehalt von 8,07 % P2O5, wie von Beauce berichtet.

Historische Probenahme: Bei einer Probenahme durch die Regierung von Québec am Ausbiss CH-98-61 wurde 1998 ein Gehalt von 8,59 % P2O5 ermittelt.

Vorläufige metallurgische Ergebnisse: Von COREM durchgeführte Labor-Flotationsversuche mit Material aus CH-98-61 ergaben unter den getesteten Bedingungen ein Konzentrat mit einem P2O5-Gehalt von bis zu 38,9 % bei einer Gewinnung von 93,4 %.

Diese Ergebnisse beziehen sich auf spezifische Proben und vorläufige Laboruntersuchungen; sie stellen keine Aussage über den Gehalt im gesamten Konzessionsgebiet, die Kontinuität der Mineralisierung, die wirtschaftliche Rentabilität oder die im kommerziellen Maßstab erzielbaren Gewinnungsraten dar. Stichproben sind möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte mineralisierte Material.

Nächste Schritte

Inspiration beabsichtigt, die Feldarbeiten, die verfügbaren historischen Informationen sowie frühere Probenahme- und metallurgische Ergebnisse als Grundlage für die Vorbereitung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 und für die Planung weiterer Explorationsarbeiten zu nutzen. Art und Umfang der nachfolgenden Arbeiten werden nach Auswertung der Feldbeobachtungen und Analyseergebnisse festgelegt.

Strategische Begründung

Phosphor wurde im Jahr 2024 in die kanadische Liste der kritischen Mineralien aufgenommen, und Québec fügte in diesem Jahr Apatit zu seiner Liste der kritischen und strategischen Mineralien hinzu. Phosphat ist ein wesentlicher Bestandteil von Düngemitteln und kann als Ausgangsmaterial für die Phosphorsäureproduktion sowie in bestimmten Lieferketten für Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) verwendet werden. Die Eignung der Mineralisierung im Konzessionsgebiet CH-98 für eine bestimmte nachgelagerte Verwendung, einschließlich gereinigter Phosphorsäure oder Batterieanwendungen, wurde noch nicht festgestellt und erfordert eine weitere technische und wirtschaftliche Bewertung.

Technische Informationen und qualifizierte Person

Die oben beschriebenen historischen Probenahmen und vorläufigen metallurgischen Ergebnisse wurden zuvor von Beauce veröffentlicht, unter anderem in Pressemitteilungen vom 17. November 2025, 12. März 2026 und 6. Mai 2026, und wurden von Inspiration in ihrer Pressemitteilung vom 2. November 2026 zusammengefasst.

Christian Tremblay, M.Sc., P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Mining Corp.

Inspiration Mining Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, aussichtsreiche Konzessionen zu identifizieren und zu erschließen und der Exploration auf den unternehmenseigenen Projekten nachzugehen. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Tel: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspirationminingcorp.com

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