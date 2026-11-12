Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.975 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Zalando und die Allianz, am Ende Infineon, die Deutsche Bank und Brenntag.



"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Betrachtet man die komplette Dax-Historie inklusive der Rückrechnung ab dem Jahr 1960, steht ein Zeitraum von 66 abgeschlossenen Kalenderjahren zur Verfügung. Und in diesem Gesamtzeitraum ist der November im Durchschnitt der beste aller Monate." Für den Jahresendspurt mache zusätzlich Mut, dass der Dezember in der Langfrist-Auswertung der fünftbeste Monat sei.



"Der neue Aktien-Optimismus wird vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt", fügte Altmann hinzu. "Die Hoffnung auf Frieden im Iran lässt die wichtigen Energieträger zumindest wieder etwas günstiger werden."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1090 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9017 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur