PTA-News: UKO Microshops AG: UKO Microshops AG beruft hochkarätiges Advisory Board für die nächste Wachstumsphase

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UKO Microshops AG: UKO Microshops AG beruft hochkarätiges Advisory Board für die nächste Wachstumsphase

UKO Microshops AG beruft Advisory Board

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Puch bei Hallein (pta000/12.11.2026/09:09 UTC+1)

Mit Dominik Hojas, Dr. Herta Stockbauer, Dr. Heinrich Schaller und Dr. Karl Schäcke gewinnt die börsennotierte UKO Microshops AG erfahrene Persönlichkeiten aus Finanzwirtschaft, Industrie und Kapitalmarkt für ihr neues Advisory Board. Das Gremium unterstützt das Management bei der internationalen Expansion und der Umsetzung der Wachstumsstrategie "Automating Tomorrow 2032".

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, vier Standorten in Österreich und rund 6.000 installierten Geräten verfügt die UKO Microshops AG über eine etablierte Marktposition im automatisierten Handel. Nun stellt das familiengeführte Unternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Das neu berufene Advisory Board unterstützt das Management um CEO Moritz Unterkofler und CFO Maximilian Huber bei strategischen Wachstumsentscheidungen, der internationalen Markterschließung und der Skalierung des Geschäftsmodells.

Gebündelte Expertise für internationales Wachstum Den Vorsitz des Advisory Boards übernimmt Dominik Hojas, Unternehmer und Chairman der Caprivi Group. Weitere Mitglieder sind die ehemalige Vorstandsvorsitzende der BKS Bank AG, Dr. Herta Stockbauer, der langjährige Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Dr. Heinrich Schaller, sowie der CEO der ASTA Energy Solutions AG, Dr. Karl Schäcke. Gemeinsam bringt das Gremium jahrzehntelange Erfahrung aus Finanzwirtschaft, Industrie, Kapitalmarkt und Unternehmensführung ein.

Die Berufung erfolgt in einer entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung. UKO baut sein Technologie- und Servicegeschäft weiter aus und bereitet die Expansion in neue Märkte vor. Das Advisory Board ergänzt dabei die unternehmerische und technologische Kompetenz des Managements um internationale Netzwerke sowie Industrie- und Kapitalmarktexpertise. Moritz Unterkofler, CEO der UKO Microshops AG: "Mit unserem Advisory Board gewinnen wir wertvolle Expertise und ein starkes Netzwerk. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für internationales Wachstum, steigende wiederkehrende Erlöse und nachhaltigen Mehrwert für Konsumenten, Kunden und Aktionäre."

Der stationäre Handel verändert sich grundlegend: Konsumenten erwarten jederzeit einfachen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen, während steigende Kosten, Personalmangel und starre Vertriebsstrukturen Unternehmen zunehmend begrenzen. UKO liefert die technologische Antwort: eine vernetzte 24/7 Smart-Retail-Plattform, die physische Verkaufsstandorte digitalisiert, Prozesse automatisiert und neue Umsatzpotenziale erschließt. Damit entsteht eine skalierbare Infrastruktur für den Handel der Zukunft - rund um die Uhr, branchenübergreifend und international.

"Automating Tomorrow 2032": Roadmap für Transformation und Internationalisierung Mit der Wachstumsstrategie "Automating Tomorrow 2032" treibt UKO den Wandel vom klassischen Automatenanbieter zum integrierten Technologie- und Plattformunternehmen voran. Hardware, Software, Daten, digitale Werbung und Serviceleistungen sollen dabei zu einem skalierbaren Geschäftsmodell verbunden werden. Ziel ist es, UKO als eine der führenden Smart-Retail-Plattformen in der EMEA-Region zu etablieren. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau wiederkehrender Erlöse aus Vermietung, Software, digitalen Bezahlsystemen, Werbevermarktung und Serviceleistungen. Die stärkere Verzahnung dieser Geschäftsfelder soll die Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiter verbessern und die internationale Expansion unterstützen.

Dominik Hojas, Vorsitzender des Advisory Boards: "UKO trifft den Nerv der Zeit, verfügt über eine starke Marktposition und attraktive Wachstumschancen. Als Advisory Board unterstützen wir das Management mit Erfahrung, Netzwerk und Kapitalmarktkompetenz bei der Umsetzung der nächsten Entwicklungsstufe." Die Vorstellung der Wachstumsstrategie "Automating Tomorrow 2032" ist für Anfang 2027 geplant.

Investor-Relations und Übersicht Beirat https://uko-microshops.com/de/investor-relations

Rückfragehinweis: Die HECHTFISCH Public Strategies GmbH übernimmt die Unternehmenskommunikation im Namen und Auftrag der UKO Microshops AG. HECHTFISCH Public Strategies GmbH, Hr. Christian Renner, cr@hechtfisch.at oder +43 676 972 99 27

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Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Moritz Unterkofler Tel.: +43 664 2446333 E-Mail: mu@ukogroup.at Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794470940324 ]

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November 12, 2026 03:09 ET (08:09 GMT)