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WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
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Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
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UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
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UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.10.2026 22:39 Uhr
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PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/30.10.2026/22:05 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2     Grund der Meldung                        
                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der 
a)      Position/Status    UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding 
                  GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz 
                  Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. 
b)      Erstmeldung        
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         UKO Microshops AG 
b)      LEI          529900RCLHRW6EFYDA66 
   4    Angaben zum Geschäft/                       
        zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Inhaberaktie 
       Art des Instruments 
        Kennung        ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts   Veräußerung 
c)      Preis(e)       Volumen 
        4,0000        10.700 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        4,0000        10.700 
e)      Datum des Geschäfts  30.10.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts   Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Moritz Unterkofler 
Tel.:         +43 664 2446333 
E-Mail:        mu@ukogroup.at 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793394300936 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 17:08 ET (21:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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