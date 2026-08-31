DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Puch bei Hallein (pta000/31.08.2026/15:01 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 2 Grund der Meldung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der a) Position/Status UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH und Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. Bei der Directors'-Dealings-Meldung vom 16.02.2026 über 118.000 Aktien ist der Gesellschaft bei der Dateneingabe ein Fehler unterlaufen. Als Datum des Geschäfts b) Berichtigung wurde fälschlicherweise der 16.02.2025 erfasst. Der Tag der Meldung entspricht in diesem Fall jedoch dem Tag des Geschäfts. Somit ist der 16.02.2026 das korrekte Datum. 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UKO Microshops AG b) LEI 529900RCLHRW6EFYDA66 4 Angaben zum Geschäft /zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Inhaberaktie Art des Instruments Kennung ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 5,100 118.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 5,100 118.000 e) Datum des Geschäfts 16.02.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1788181260282 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 31, 2026 09:01 ET (13:01 GMT)