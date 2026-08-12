DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Einbringung UKO Media GmbH und Beschlüsse der Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: Einbringung UKO Media GmbH und Beschlüsse der Hauptversammlung

Puch bei Hallein (pta000/12.08.2026/18:52 UTC+2)

Der Vorstand der UKO Microshops AG mit Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg unter FN 626301 g (die "Gesellschaft"), gibt hiermit bekannt, dass der Sacheinlage- und Einbringungsvertrag betreffend die Einbringung des von der UKO Holding GmbH gehaltenen Geschäftsanteils an der UKO Media GmbH nach Genehmigung durch die Hauptversammlung errichtet wurde. Demnach wurden 100 % der Geschäftsanteile an der UKO Media GmbH in die UKO Microshops AG eingebracht. Der Vorgang wird nun beim zuständigen Firmenbuchgericht zur Eintragung angemeldet. Mit der Eintragung wird in den kommenden Wochen gerechnet.

In der heute abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung wurde zu Tagesordnungspunkt 6 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage des Geschäftsanteils an der UKO Media GmbH beschlossen und die einbringende Aktionärin UKO Holding GmbH zur Übernahme der jungen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes der übrigen Aktionäre zugelassen. Weiters wurde das genehmigte Kapital an die neue Kapitalziffer angepasst (Tagesordnungspunkt 7), sodass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes um bis zu EUR 4.591.878,00 durch Ausgabe von bis zu 4.591.878 Aktien beschließen kann (Genehmigte Kapital 2026).

Über die UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist aktuell Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum wird angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN ODER INNERHALB DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN, DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN SOLCHEN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

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Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

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August 12, 2026 12:52 ET (16:52 GMT)