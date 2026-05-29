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WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
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Dow Jones News
29.05.2026 08:09 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: UKO Microshops AG veröffentlicht Prüfbericht sowie Jahresabschluss der UKO Technik GmbH zum 31.12.2025

DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: UKO Microshops AG veröffentlicht Prüfbericht sowie Jahresabschluss der UKO Technik GmbH zum 31.12.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: UKO Microshops AG veröffentlicht Prüfbericht sowie Jahresabschluss der UKO Technik GmbH zum 31.12.2025

Puch bei Hallein (pta000/29.05.2026/07:34 UTC+2)

Die UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, gibt hiermit die Veröffentlichung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 bekannt. Zudem wird der Jahresabschluss der 100%igen Tochtergesellschaft, der UKO Technik GmbH, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg unter FN 448447 g, zur Veröffentlichung gebracht. Beide Dokumente stehen ab Freitag, dem 29. Mai 2026, im Bereich Investor Relations (https://www.uko-microshops.com) zur allgemeinen Einsicht bereit.

Über die UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24 /7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum wird angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN ODER INNERHALB DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN, DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN SOLCHEN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

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Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780032840460 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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