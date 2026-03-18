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WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
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Handel/E-Commerce
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Sonstige
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UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
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UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
18.03.2026 14:33 Uhr
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PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/18.03.2026/14:02 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2    Grund der Meldung                        
                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der 
a)      Position/Status   UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding 
                  GmbH, welche Minderheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz 
                  Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH 
b)      Erstmeldung       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         UKO Microshops AG 
b)      LEI         529900RCLHRW6EFYDA66 
   4    Angaben zum Geschäft                       
        /zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Inhaberaktie 
       Art des Instruments 
        Kennung       ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts  Veräußerung 
c)      Preis(e)       Volumen 
        6,0000        1.700 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        6,0000        1.700 
e)      Datum des Geschäfts 18.03.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts  Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5    Zu veröffentlichende                       
         Erläuterung 
        gem.           
       Aktienkaufvertrag

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773838920179 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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