DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Puch bei Hallein (pta000/28.04.2026/15:58 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 2 Grund der Meldung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der a) Position/Status UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH, welche Minderheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UKO Microshops AG b) LEI 529900RCLHRW6EFYDA66 4 Angaben zum Geschäft /zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Inhaberaktie Art des Instruments Kennung ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 5,0000 10.000 5,0000 20.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 5,0000 30.000 e) Datum des Geschäfts 28.04.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung gemäß Aktienkaufverträgen
(Ende)
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Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777384680567 ]
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April 28, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)