Anzeige
Mehr »
Dienstag, 28.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Zuerst +50%… jetzt ein $20M Graphen-Deal
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
28.04.2026 16:33 Uhr
163 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/28.04.2026/15:58 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2    Grund der Meldung                        
                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der 
a)      Position/Status   UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding 
                  GmbH, welche Minderheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz 
                  Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. 
b)      Erstmeldung       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         UKO Microshops AG 
b)      LEI         529900RCLHRW6EFYDA66 
   4    Angaben zum Geschäft                       
        /zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Inhaberaktie 
       Art des Instruments 
        Kennung       ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts  Veräußerung 
c)      Preis(e)       Volumen 
        5,0000        10.000 
        5,0000        20.000 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        5,0000        30.000 
e)      Datum des Geschäfts 28.04.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts  Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5    Zu veröffentlichende                       
         Erläuterung 
        gemäß          
       Aktienkaufverträgen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777384680567 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.