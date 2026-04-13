DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: UKO Microshops AG prüft die Übernahme der UKO Media GmbH von der UKO Holding GmbH im Weg der Sacheinlage aller Anteile

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: UKO Microshops AG prüft die Übernahme der UKO Media GmbH von der UKO Holding GmbH im Weg der Sacheinlage aller Anteile

Puch bei Hallein (pta000/13.04.2026/15:48 UTC+2)

Die UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Übernahme der UKO Media GmbH von der UKO Holding GmbH gegen Gewährung von Aktien aktiv prüft.

Die UKO Media GmbH ist ein relevanter Anbieter von Mietautomaten für Tabak-, Nikotin- und CBD-Produkte sowie ein Vermarkter von Werbeflächen auf Automaten und Produktplatzierungen in diesen. Die Automaten sind ausschließlich vor Trafiken und in deren Nahversorgungsgebieten im Außenbereich in Österreich platziert.

Die UKO Holding GmbH ist Alleingesellschafterin der UKO Media GmbH und Aktionärin der UKO Microshops AG (mit derzeit 28,25%).

Zur Prüfung der Machbarkeit wird unter anderem die Erstellung von Bewertungsunterlagen zur Sacheinlage beauftragt werden. Durch die strukturierte Prüfung sollen die Grundlagen für die finale Entscheidung zur Umsetzung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Nach Erarbeitung der Grundlagen wird die UKO Microshops AG über die Umsetzung der Transaktion entscheiden.

Über UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24 /7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum wird angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN ODER INNERHALB DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN, DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN SOLCHEN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

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Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776088080067 ]

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April 13, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)