DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats der UKO Microshops AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: Neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats der UKO Microshops AG

Puch bei Hallein (pta000/12.08.2026/13:59 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der UKO Microshops AG mit Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg unter FN 626301 g (die "Gesellschaft"), hat in seiner heute abgehaltenen konstituierenden Sitzung Otto Rainer mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Otto Rainer war zuvor in der ebenfalls heute stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft in den Aufsichtsrat gewählt worden. Er folgt damit Alexandra Rosinger nach, die ihr Amt als Aufsichtsratsvorsitzende niedergelegt hat und als Aufsichtsrätin zurückgetreten ist. Mag. Philipp Mayerhofer fungiert weiterhin als Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden.

In der ordentlichen Hauptversammlung wurde neben Otto Rainer auch Mag. Sandra Grubinger als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Jan Viktor Klima hat sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Der Aufsichtsrat besteht daher künftig weiterhin aus vier Mitgliedern: Otto Rainer (Vorsitzender), Mag. Philipp Mayerhofer (Stellvertreter), Mag. Sandra Grubinger und Dr. Daniel Zech.

Über die UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist aktuell Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum wird angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN ODER INNERHALB DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN, DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN SOLCHEN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

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Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

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August 12, 2026 07:59 ET (11:59 GMT)