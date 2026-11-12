Jena (ots) -Gamer haben sich den 19. November 2026 schon lange im Kalender angestrichen. An diesem Tag veröffentlicht Rockstar "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Cyberkriminelle nutzen den Hype um das wohl meisterwartete Spiel des Jahrzehnts längst für sich: Gefälschte Online-Shops bieten GTA 6 zu Dumpingpreisen oder als angebliche PC-Version an. Wer dort bestellt, verliert sein Geld und häufig auch seine Zahlungsdaten.Die IT-Sicherheitsexperten von ESET rechnen damit, dass die Zahl solcher Fallen bis zum Release und im anschließenden Weihnachtsgeschäft weiter steigt.Täuschend echt und schnell wieder verschwundenDie Fake-Shops imitieren das Design bekannter Händler oder geben sich als spezialisierte Key-Stores aus. Professionelle Produktfotos, offizielle Trailer und gefälschte Gütesiegel sollen Vertrauen schaffen. Die Domains sind meist erst wenige Tage alt und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. KI-Werkzeuge helfen Cyberkriminellen dabei, innerhalb kürzester Zeit täuschend echt wirkende Fake-Shops aufzusetzen, die selbst IT-Profis nicht auf den ersten Blick erkennen können. Beworben werden die Seiten über Social-Media-Anzeigen und gesponserte Suchergebnisse.Das sind die typischen Köder:- Dumpingpreise: GTA 6 wird 79,99 Euro in der Standardversion und 99,99 Euro in der Ultimate Edition kosten. Kriminelle locken mit Angeboten deutlich unter den offiziellen Preisen.- Angebliche PC-Version: Eine PC-Fassung gibt es zum Start nicht. Alle PC-Angebote sind gefälscht. Sie dienen meist nur dazu, Geräte von Nutzern mit Remote-Access-Trojanern, Spionagesoftware oder Ransomware (https://www.huntress.com/blog/fake-gta6-download-malware-analysis) zu infizieren.- Vorabzugang oder Beta: Es gibt weder Beta noch Early Access, mit dem man vor dem Launch spielen könnte. Auch hier tarnen Cyberkriminelle ihre Köder als offizielle Angebote von Rockstar, Sony und Microsoft. Den Vorab-Download ab dem 10. November gibt es nur für offizielle Vorbestellungen.- Ungewöhnliche Bezahlwege: Etwa Vorkasse per Überweisung, Kryptowährungen oder Gutscheinkarten. Fallen Nutzer herein, ist das Geld in der Regel verloren.- Investment-Betrug: Hier versuchen Kriminelle, Nutzer für neue Kryptowährungen zu gewinnen. Sie locken mit kostenlosen Kryptowährungen und verlangen dafür Vorauszahlungen oder Zugangsdaten zu Krypto-Wallets. Auch hier können Betroffene viel Geld verlieren.Nach der Bestellung kommt das Spiel nie an. Stattdessen landen Kreditkartendaten und persönliche Angaben bei den Kriminellen, die sie weiterverkaufen oder für gezielte Phishing-Angriffe missbrauchen.Tipps gegen Online-BetrugKäufer sollten die folgenden Ratschläge beherzigen, um nicht auf Cyberbetrüger hereinzufallen:- Nur offizielle Quellen nutzen: PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store oder bekannte Händler. Links aus Anzeigen und Nachrichten nicht folgen, sondern die Adresse selbst eingeben.- Preis prüfen: Liegt das Angebot eines unbekannten Shops deutlich unter dem offiziellen Preis, ist Vorsicht geboten.- Shop checken: Fehlendes oder unvollständiges Impressum und ausschließlich Top-Bewertungen sind Warnsignale. Der ESET Link Checker (https://www.eset.com/de/home/link-checker/) prüft, ob ein Shop legitim ist oder Betrug droht.- Sicher bezahlen: Keine Vorkasse, keine Kryptowährung, keine Gutscheinkarten. Nutzer sollten zudem Zahlungsarten mit Käuferschutz wählen.- Falsche Versprechen erkennen: Es gibt (noch) keine PC-Version, keinen physischen Datenträger, keine Beta, keinen Early Access und keine Version für Mobilgeräte von GTA 6.- Schutzsoftware einsetzen: Eine Sicherheitslösung mit Phishing-Schutz schützt Nutzer vor Schadprogrammen und Datendiebstahl durch Phishing.- Im Ernstfall schnell handeln: Fallen Nutzer doch auf einen Betrug herein, sollten sie ihre Bank informieren, die betroffene Karte sperren lassen, Beweise sichern (Screenshots machen) und schließlich Anzeige bei der Polizei erstatten.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:https://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/6389018