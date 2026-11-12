Jena (ots) -
Gamer haben sich den 19. November 2026 schon lange im Kalender angestrichen. An diesem Tag veröffentlicht Rockstar "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Cyberkriminelle nutzen den Hype um das wohl meisterwartete Spiel des Jahrzehnts längst für sich: Gefälschte Online-Shops bieten GTA 6 zu Dumpingpreisen oder als angebliche PC-Version an. Wer dort bestellt, verliert sein Geld und häufig auch seine Zahlungsdaten.
Die IT-Sicherheitsexperten von ESET rechnen damit, dass die Zahl solcher Fallen bis zum Release und im anschließenden Weihnachtsgeschäft weiter steigt.
Täuschend echt und schnell wieder verschwunden
Die Fake-Shops imitieren das Design bekannter Händler oder geben sich als spezialisierte Key-Stores aus. Professionelle Produktfotos, offizielle Trailer und gefälschte Gütesiegel sollen Vertrauen schaffen. Die Domains sind meist erst wenige Tage alt und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. KI-Werkzeuge helfen Cyberkriminellen dabei, innerhalb kürzester Zeit täuschend echt wirkende Fake-Shops aufzusetzen, die selbst IT-Profis nicht auf den ersten Blick erkennen können. Beworben werden die Seiten über Social-Media-Anzeigen und gesponserte Suchergebnisse.
Das sind die typischen Köder:
- Dumpingpreise: GTA 6 wird 79,99 Euro in der Standardversion und 99,99 Euro in der Ultimate Edition kosten. Kriminelle locken mit Angeboten deutlich unter den offiziellen Preisen.
- Angebliche PC-Version: Eine PC-Fassung gibt es zum Start nicht. Alle PC-Angebote sind gefälscht. Sie dienen meist nur dazu, Geräte von Nutzern mit Remote-Access-Trojanern, Spionagesoftware oder Ransomware (https://www.huntress.com/blog/fake-gta6-download-malware-analysis) zu infizieren.
- Vorabzugang oder Beta: Es gibt weder Beta noch Early Access, mit dem man vor dem Launch spielen könnte. Auch hier tarnen Cyberkriminelle ihre Köder als offizielle Angebote von Rockstar, Sony und Microsoft. Den Vorab-Download ab dem 10. November gibt es nur für offizielle Vorbestellungen.
- Ungewöhnliche Bezahlwege: Etwa Vorkasse per Überweisung, Kryptowährungen oder Gutscheinkarten. Fallen Nutzer herein, ist das Geld in der Regel verloren.
- Investment-Betrug: Hier versuchen Kriminelle, Nutzer für neue Kryptowährungen zu gewinnen. Sie locken mit kostenlosen Kryptowährungen und verlangen dafür Vorauszahlungen oder Zugangsdaten zu Krypto-Wallets. Auch hier können Betroffene viel Geld verlieren.
Nach der Bestellung kommt das Spiel nie an. Stattdessen landen Kreditkartendaten und persönliche Angaben bei den Kriminellen, die sie weiterverkaufen oder für gezielte Phishing-Angriffe missbrauchen.
Tipps gegen Online-Betrug
Käufer sollten die folgenden Ratschläge beherzigen, um nicht auf Cyberbetrüger hereinzufallen:
- Nur offizielle Quellen nutzen: PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store oder bekannte Händler. Links aus Anzeigen und Nachrichten nicht folgen, sondern die Adresse selbst eingeben.
- Preis prüfen: Liegt das Angebot eines unbekannten Shops deutlich unter dem offiziellen Preis, ist Vorsicht geboten.
- Shop checken: Fehlendes oder unvollständiges Impressum und ausschließlich Top-Bewertungen sind Warnsignale. Der ESET Link Checker (https://www.eset.com/de/home/link-checker/) prüft, ob ein Shop legitim ist oder Betrug droht.
- Sicher bezahlen: Keine Vorkasse, keine Kryptowährung, keine Gutscheinkarten. Nutzer sollten zudem Zahlungsarten mit Käuferschutz wählen.
- Falsche Versprechen erkennen: Es gibt (noch) keine PC-Version, keinen physischen Datenträger, keine Beta, keinen Early Access und keine Version für Mobilgeräte von GTA 6.
- Schutzsoftware einsetzen: Eine Sicherheitslösung mit Phishing-Schutz schützt Nutzer vor Schadprogrammen und Datendiebstahl durch Phishing.
- Im Ernstfall schnell handeln: Fallen Nutzer doch auf einen Betrug herein, sollten sie ihre Bank informieren, die betroffene Karte sperren lassen, Beweise sichern (Screenshots machen) und schließlich Anzeige bei der Polizei erstatten.
Pressekontakt:
ESET Deutschland GmbH
Christian Lueg
Head of Communication & PR DACH
+49 (0)3641 3114-269
christian.lueg@eset.de
Michael Klatte
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-257
Michael.klatte@eset.de
Philipp Plum
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-141
Philipp.plum@eset.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/6389018
Gamer haben sich den 19. November 2026 schon lange im Kalender angestrichen. An diesem Tag veröffentlicht Rockstar "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Cyberkriminelle nutzen den Hype um das wohl meisterwartete Spiel des Jahrzehnts längst für sich: Gefälschte Online-Shops bieten GTA 6 zu Dumpingpreisen oder als angebliche PC-Version an. Wer dort bestellt, verliert sein Geld und häufig auch seine Zahlungsdaten.
Die IT-Sicherheitsexperten von ESET rechnen damit, dass die Zahl solcher Fallen bis zum Release und im anschließenden Weihnachtsgeschäft weiter steigt.
Täuschend echt und schnell wieder verschwunden
Die Fake-Shops imitieren das Design bekannter Händler oder geben sich als spezialisierte Key-Stores aus. Professionelle Produktfotos, offizielle Trailer und gefälschte Gütesiegel sollen Vertrauen schaffen. Die Domains sind meist erst wenige Tage alt und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. KI-Werkzeuge helfen Cyberkriminellen dabei, innerhalb kürzester Zeit täuschend echt wirkende Fake-Shops aufzusetzen, die selbst IT-Profis nicht auf den ersten Blick erkennen können. Beworben werden die Seiten über Social-Media-Anzeigen und gesponserte Suchergebnisse.
Das sind die typischen Köder:
- Dumpingpreise: GTA 6 wird 79,99 Euro in der Standardversion und 99,99 Euro in der Ultimate Edition kosten. Kriminelle locken mit Angeboten deutlich unter den offiziellen Preisen.
- Angebliche PC-Version: Eine PC-Fassung gibt es zum Start nicht. Alle PC-Angebote sind gefälscht. Sie dienen meist nur dazu, Geräte von Nutzern mit Remote-Access-Trojanern, Spionagesoftware oder Ransomware (https://www.huntress.com/blog/fake-gta6-download-malware-analysis) zu infizieren.
- Vorabzugang oder Beta: Es gibt weder Beta noch Early Access, mit dem man vor dem Launch spielen könnte. Auch hier tarnen Cyberkriminelle ihre Köder als offizielle Angebote von Rockstar, Sony und Microsoft. Den Vorab-Download ab dem 10. November gibt es nur für offizielle Vorbestellungen.
- Ungewöhnliche Bezahlwege: Etwa Vorkasse per Überweisung, Kryptowährungen oder Gutscheinkarten. Fallen Nutzer herein, ist das Geld in der Regel verloren.
- Investment-Betrug: Hier versuchen Kriminelle, Nutzer für neue Kryptowährungen zu gewinnen. Sie locken mit kostenlosen Kryptowährungen und verlangen dafür Vorauszahlungen oder Zugangsdaten zu Krypto-Wallets. Auch hier können Betroffene viel Geld verlieren.
Nach der Bestellung kommt das Spiel nie an. Stattdessen landen Kreditkartendaten und persönliche Angaben bei den Kriminellen, die sie weiterverkaufen oder für gezielte Phishing-Angriffe missbrauchen.
Tipps gegen Online-Betrug
Käufer sollten die folgenden Ratschläge beherzigen, um nicht auf Cyberbetrüger hereinzufallen:
- Nur offizielle Quellen nutzen: PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store oder bekannte Händler. Links aus Anzeigen und Nachrichten nicht folgen, sondern die Adresse selbst eingeben.
- Preis prüfen: Liegt das Angebot eines unbekannten Shops deutlich unter dem offiziellen Preis, ist Vorsicht geboten.
- Shop checken: Fehlendes oder unvollständiges Impressum und ausschließlich Top-Bewertungen sind Warnsignale. Der ESET Link Checker (https://www.eset.com/de/home/link-checker/) prüft, ob ein Shop legitim ist oder Betrug droht.
- Sicher bezahlen: Keine Vorkasse, keine Kryptowährung, keine Gutscheinkarten. Nutzer sollten zudem Zahlungsarten mit Käuferschutz wählen.
- Falsche Versprechen erkennen: Es gibt (noch) keine PC-Version, keinen physischen Datenträger, keine Beta, keinen Early Access und keine Version für Mobilgeräte von GTA 6.
- Schutzsoftware einsetzen: Eine Sicherheitslösung mit Phishing-Schutz schützt Nutzer vor Schadprogrammen und Datendiebstahl durch Phishing.
- Im Ernstfall schnell handeln: Fallen Nutzer doch auf einen Betrug herein, sollten sie ihre Bank informieren, die betroffene Karte sperren lassen, Beweise sichern (Screenshots machen) und schließlich Anzeige bei der Polizei erstatten.
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