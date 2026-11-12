Bad Staffelstein (ots) -Die Preisträger des Förderpreises für junge Liedermacher der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. stehen fest: Tim Graewert und die Münchner Band Funkenflug dürfen sich über die Auszeichnung freuen und werden am 2. und 3. Juli 2027 bei "Lieder auf Banz" mit zahlreichen bekannten Liedermachern wie Hannes Ringlstetter, Claudia Koreck und vielen mehr auf der Klosterwiese auftreten. Mit Chris & Henni holen zwei weitere Nachwuchspreisträger ihren Auftritt aus dem vergangenen Jahr nach. Das Publikum erwartet ein hochkarätiges Programm, drei besondere Jubiläen sowie ein Wiedersehen mit dem ersten Preisträger.Willy Astor, Bodo Wartke und Miss Allie - sie alle haben den Förderpreis für junge Liedermacher der Hanns-Seidel-Stiftung bereits erhalten. In diesem Jahr dürfen sich der erst 16-jährige Tim Graewert und die Münchner Band Funkenflug, die mit ihrer Musik das Gefühl eines ewigen Sommerabends auf die Bühne bringt, über die mit jeweils 5.000 Euro dotierte Auszeichnung freuen, mit der die Hanns-Seidel-Stiftung herausragende Singer/Songwriter, Duos oder Bands bis 35 Jahre auszeichnet, die mit eigenen, überwiegend deutschsprachigen Songs zur Vielfalt der Liedermacherszene beitragen. Für Tim Graewert wird der Auftritt auf der Klosterwiese dabei zu einem besonderen Familientreffen: Seine Mutter, die Singer-Songwriterin Claudia Koreck, steht im Hauptprogramm von "Lieder auf Banz" auf der Bühne.Dreifacher Grund zur FreudeBei "Lieder auf Banz" gibt es am 2. und 3. Juli (ab 19 Uhr) gleich mehrfach Grund zur Freude: 40 Jahre Musik auf der Klosterwiese - davon 30 Jahre "Songs an einem Sommerabend" und 10 Jahre "Lieder auf Banz" - sowie 40 Jahre Förderpreis für junge Liedermacher. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Simon & Jan, die 2014 ausgezeichnet wurden, und Bernd Stelter, dem ersten Nachwuchspreisträger der Hanns-Seidel-Stiftung aus dem Jahr 1987, der 40 Jahre später den Bogen zu damals spannen wird.Hochkarätiges ProgrammFreuen darf man sich auch auf Wolfgang Niedecken, der Lieder und Geschichten aus einem ereignisreichen Leben präsentiert. Claudia Koreck denkt in ihrem neuen Live-Programm "NEO ALPIN" die Volksmusik als Musik des 21. Jahrhunderts neu und verbindet alpine musikalische Elemente mit ihrem unverwechselbaren Sound und eigenen Liedern. Das Pop-Trio folkshilfe begeistert mit seiner einzigartigen Mischung aus Quetschn, Synthesizer und Dialekt und widmet sich mit dem neuen Album "bunt" den großen Themen des Lebens wie Liebe, Verlust, Hoffnung und Aufbruch. Der erste Nachwuchspreisträger Bernd Stelter erzählt in "Sonne im Herzen, Blödsinn im Kopp!" ein Leben in Liedern, mal laut, mal leise, mal fröhlich und dann wieder melancholisch. Das derzeit wohl hochdekorierteste Liedermacherduo Deutschlands, Simon & Jan, gibt sich bescheiden wie eh und je. Von zerbrechlichen, zärtlichen Liedern - getragen von zwei Gitarren und zwei Stimmen - über raffinierte Loop-Arrangements bis hin zu orchestralen Kampfansagen ist alles dabei. Stefan Eichner setzt mit "Reinhard Mey 3.0" seine musikalische Reise fort und lässt mit seinen Interpretationen und Hommagen die zeitlosen Lieder von Reinhard Mey aufleben. Die Moderation übernimmt im nächsten Jahr wieder Hannes Ringlstetter. Er moderiert somit zum zweiten Mal und präsentiert Klassiker und neue Songs. An beiden Tagen kann man alle Künstler an einem Abend erleben.Tickets für Lieder auf Banz gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de Schnell sein lohnt sich, da die Tribünenplätze erfahrungsgemäß zügig vergriffen sind.Pressekontakt:Sandra BrunnbauerM.A. Medien und KommunikationVeranstaltungsservice Bamberg GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKunigundenruhstr. 4196123 PödeldorfTel: 09505/ 805919Fax: 09505/ 805933www.facebook.com/vsbbgwww.kartenkiosk-bamberg.deOriginal-Content von: Veranstaltungsservice Bamberg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182169/6389012