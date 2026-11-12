Die Verwaltung von Avalen galt lange Zeit als einer der letzten analogen Prozesse in ansonsten weitgehend digitalisierten Treasury-Abteilungen. Vielerorts werden die Garantiezusagen immer noch in Leitz-Ordnern gesammelt und dokumentiert. Doch das ändert sich jetzt. "Der Anteil komplett digital ausgestellter und verwalteter Avale ist noch immer gering, aber er wächst jetzt erkennbar. An einem echten 'Tipping Point', ab dem digitale Avalverwaltung zum Standard wird, sind wir allerdings noch nicht", fasst Carl E. Hoestermann, Syndikusrechtsanwalt und Verwaltungsratsvorsitzender von Gracher, die Entwicklung im Gespräch mit FINANCE TV zusammen. Inzwischen gibt es im Markt drei Plattformen, die Banken, Versicherungen und Unternehmen die digitale Avalverwaltung erlauben. Zum Teil sind diese sogar in der Lage, in Echtzeit Transparenz über Preise und Limitausnutzung zu schaffen. Hoestermann zufolge sind es immer häufiger die bürgenden Banken, die vorschlagen, den Prozess zu digitalisieren. "Die Avalbegünstigten sind die, die noch am stärksten von den Vorteilen überzeugt werden müssen." Bei FINANCE TV gibt der Aval-Spezialist und Ex-Treasurer ein Update zum aktuellen Stand der Digitalisierung im Avalbereich und verrät unter anderem: • Wie sich die Funktionsumfänge der Tools weiterentwickelt haben • Wann der "Tipping Point" für die digitale Avalverwaltung erreicht sein könnte • Für welche Unternehmen sich diese Prozessdigitalisierung im Treasury besonders lohnt Die Gesprächsteilnehmer: Host: Michael Hedtstück Gast: Carl E. Hoestermann (Gründer und Geschäftsführer, Gracher) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Gracher. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es auf den FINANCE-TV-Kanälen bei Spotify und Youtube: https://www.youtube.com/@finance-magazin