H.I.G. Capital, eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 76 Milliarden US-Dollar, fgibt bekannt, dass eines ihrer verbundenen Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an go asia, Deutschlands größter Einzelhandelskette für asiatische Lebensmittel, unterzeichnet hat Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion unterliegt ...

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