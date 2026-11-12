TAIPEH (dpa-AFX) - Der Gründer der Computerfirma Acer soll das von China bedrohte Taiwan beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen vertreten. Stan Shih solle das Engagement des Inselstaates für die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit und seine Rolle in der globalen Technologie-Lieferkette verdeutlichen, sagte Taiwans Präsident Lai Ching-te in Taipeh.

Da China, das Taiwan zu seinem Staatsgebiet zählt und an sich binden will, in diesem Jahr Gastgeber des Treffens ist, gilt die Teilnahme als besonders sensibel. China sieht Lai und Mitglieder seiner regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) als Separatisten. Einige stehen auf einer schwarzen Liste. Sie und ihre Familienmitglieder können somit nicht nach China, Hongkong und Macau einreisen. Auch eine Zusammenarbeit mit chinesischen Organisationen ist eingeschränkt.

Trump und Putin bei Gipfel erwartet



Chinas Staatschef Xi Jinping erwartet zum Apec-Gipfel in der kommenden Woche unter anderem US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Entgegen der üblichen Praxis erhielt Taiwan kein offizielles Einladungsschreiben, sondern lediglich eine E-Mail.

Shih versprach, die Gelegenheit zum Austausch mit den anderen Staats- und Regierungschefs zu nutzen. Mit dem 81-Jährigen schickt Taiwan einen erfahrenen Geschäftsmann der Tech-Branche. Shih erklärte, KI sei ein zentrales Diskussionsthema bei der Apec und ein Bereich, in dem Taiwan über einen Wettbewerbsvorteil verfüge. Lai betonte, Taiwan werde aktiv eine widerstandsfähige und zuverlässige Lieferkette für Technologien im KI-Bereich aufbauen.

Shih hatte Taiwan 2007 bei der Apec vertreten. Zu den weiteren Mitgliedern der taiwanischen Apec-Delegation gehören Beamte des Nationalen Wissenschafts- und Technologierats, des Außenministeriums und des Nationalen Sicherheitsrats sowie Vertreter der Wirtschaft.

Xi: Kein Raum für Unabhängigkeit



China setzt Taiwan mit Militärübungen und Patrouillen rund um die Haupt- und Nebeninseln immer wieder unter Druck. Seit Jahren geht die Sorge um, Peking könnte versuchen, das Eiland mit seinen etwas mehr als 23 Millionen Einwohnern durch eine Invasion einzunehmen.

Bei einer Rede am Donnerstag betonte Xi erneut, dass die Zukunft Taiwans in der "Wiedervereinigung" liege. China werde "den separatistischen Aktivitäten jeglicher Art, die auf eine Unabhängigkeit Taiwans abzielen, keinesfalls Raum geben", sagte er./jon/DP/jha