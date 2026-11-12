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Wie Fibocom dazu beitrug, die Mähroboter von Suntek in die Serienproduktion zu bringen



12.11.2026 / 09:55 CET/CEST

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MÜNCHEN,/PRNewswire/ -- In einem privaten Garten können nackter Boden und Laub das Verständnis eines Mähroboters für den Rasen beeinträchtigen. Ein tief hängender Ast stellt eine weitere Herausforderung dar: Ein Hindernis zu erkennen ist eine Sache, zu wissen, wie weit es entfernt ist, kann eine andere sein. Auf größeren Grundstücken werden eine zuverlässige Positionsbestimmung und Routenplanung ebenso wichtig wie das Mähen des Rasens. Anlässlich der "electronica 2026" in München stellen Fibocom und Suntek die kommerziellen Fortschritte zweier Mähroboter-Modelle vor, die auf den bewährten Lösungen von Fibocom basieren: ein Einstiegsmodell mit monokularer Bildverarbeitung und ein Flaggschiff-Modell, das Stereo-Bildverarbeitung mit RTK-Positionsbestimmung kombiniert. Für Rasenflächen bis zu600 m² nutzt die monokulare Bildverarbeitungslösung von Fibocom eine einzelne Kamera und KI-Algorithmen, um Rasengrenzen und Hindernisse zu erkennen, Mährouten zu planen und ohne unterirdisch verlegte Begrenzungskabel zu arbeiten. Das optimierte Sensordesign sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Hardwarekosten, Komplexität und einfacher Implementierung. Für größere, komplexere Gärten bietet die Stereo-Bildverarbeitungs- und RTK-Lösung von Fibocom zusätzlich Tiefenwahrnehmung und hochpräzise Positionierung. Stereokameras erfassen räumliche Informationen über Hindernisse, einschließlich überhängender Äste, während die visuell-inertiale Odometrie (VIO) und die RTK-Positionierung die Kartierung und Navigation unterstützen. Der Flaggschiff-Rasenmäher von Suntek, der mit dem Rockchip RK3576 betrieben wird, integriert Stereokameras, RTK, eine IMU und Radodometrie. Er unterstützt die Funktion zur Fortsetzung des Mähvorgangs und deckt Rasenflächen von bis zu 2.000 m² ab. Um diese Fähigkeiten in kommerzielle Produkte umzusetzen, bedarf es mehr als nur der Hardware-Integration. Fibocom liefert Kameramodule, Algorithmus-Platinen, Motorantriebsplatinen und - für das Flaggschiffmodell - eine RTK-Platine sowie proprietäre Algorithmen für Wahrnehmung, Positionierung, Navigation, Wegplanung und Energiemanagement.. Echte Gärten stellen die Algorithmen zudem auf unerwartete Weise vor Herausforderungen. Nackter Boden, Laub, dunkle Linien auf dem Boden und dünne, vertrocknete Blätter können die Rasensegmentierung beeinträchtigen. Fibocom hat seine Modelle durch mehrere Trainingsrunden mit anspruchsvollen Feldbeispielen verfeinert und dabei die Logik für Hin- und Her-Mähwege, das Nachmähen ausgelassener Bereiche sowie die Wiederaufnahme des Mähvorgangs verbessert. Die technische Unterstützung wird auch nach Produktionsbeginn fortgesetzt. Rückmeldungen aus der Praxis und Betriebsprotokolle fließen in die Ursachenanalyse, Software-Updates und Validierung ein und helfen Suntek dabei, die Produktleistung in realen Umgebungen zu verbessern. Der Mäher mit monokularer Bildverarbeitung von Suntek hat in Europa den kommerziellen Einsatz erreicht. Das Flaggschiffmodell mit Stereo-Bildverarbeitung und RTK ging im 4. Quartal 2025 in die erste Serienproduktion, wobei die Produktion im Jahr 2026 fortgesetzt und der Vertrieb auf Nordamerika ausgeweitet wird. Die Serienproduktion markiert den Beginn einer kontinuierlichen Verbesserung durch den Einsatz in der Praxis. Da die Mähroboter von SUNTEK in immer mehr Gärten zum Einsatz kommen, unterstützt Fibocom das Unternehmen weiterhin mit proprietären Algorithmen, Kernhardware und fortlaufendem technischem Fachwissen und setzt so Nutzer-Feedback in Verbesserungen bei Wahrnehmung, Navigation und Mähleistung um. Diese Weiterentwicklungen helfen SUNTEK dabei, ein zuverlässigeres Nutzererlebnis zu bieten, Anerkennung bei den Nutzern zu gewinnen und Vertrauen auf dem Markt aufzubauen. Informationen zu Fibocom Fibocom wurde 1999 gegründet und ist Chinas erster Hersteller von Modulen für die drahtlose Kommunikation, der sowohl am A-Share- als auch am H-Share-Markt notiert ist. Fibocom nutzt drahtlose Kommunikation und künstliche Intelligenz als Kerntechnologien, um integrierte Hardware- und Softwarelösungen bereitzustellen, die industrielle Anwendungen ermöglichen. Diese Lösungen beschleunigen den Wandel von "Connect Everything" hin zu "Intelligent Connectivity" in verschiedenen Branchen. Die Komplettlösungen von Fibocom umfassen Mobilfunk-, KI-, Automobil- und GNSS-Module sowie KI-Toolchains, die die Integration großer Modelle sowohl in der Industrie als auch im Mainstream unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI-Agenten, globale Konnektivität und Cloud-Dienste an und treibt so die digitale Intelligenz in Branchen wie Robotik, Unterhaltungselektronik, Low-Altitude-Economy, intelligenter Verkehr, intelligenter Einzelhandel und intelligente Energie voran. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wie-fibocom-dazu-beitrug-die-mahroboter-von-suntek-in-die-serienproduktion-zu-bringen-302936966.html



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