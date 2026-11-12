Freiburg/Gaza-Stadt (ots) -Schwere Regenfälle haben im Gazastreifen Zehntausende Zelte überflutet. Caritas international und ihre lokalen Partnerorganisationen versorgen die betroffenen Menschen weiterhin mit medizinischer und humanitärer Hilfe. Das Hilfswerk fordert die rasche und umfangreiche Einfuhr winterfester Unterkünfte sowie einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.Schwere Überschwemmungen haben die ohnehin dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen weiter verschärft. Caritas international und ihre lokalen Partnerorganisationen leisten weiterhin medizinische und humanitäre Hilfe für die betroffene Bevölkerung. Schäden an Gesundheitszentren und Medikamentenlagern konnten die Teams rasch begrenzen und die medizinische Versorgung damit weitgehend aufrechterhalten."Unsere Partner vor Ort tun alles, um die Menschen auch unter diesen extremen Bedingungen zu versorgen. Aber sie können die Not nicht allein bewältigen. Wir fordern deshalb die rasche und umfangreiche Einfuhr winterfester Unterkünfte sowie einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Auch Decken, warme Kleidung, Lebensmittel und Medikamente müssen dringend in ausreichender Menge nach Gaza gelangen", betont Oliver Müller, Leiter von Caritas international.Die heftigen Regenfälle haben Anfang November Zehntausende provisorische Unterkünfte überflutet. Nach Angaben der lokalen Behörden waren rund 70.000 Zelte betroffen, darunter auch provisorisch errichtete Lernzentren, die von Caritas international unterstützt werden. Mehr als 6.000 Familienunterkünfte wurden vollständig zerstört, weitere 17.400 beschädigt."Viele meiner Kolleginnen und Kollegen leben selbst mit ihren Familien in Zelten, die jetzt unter Wasser stehen. Trotzdem sind sie weiterhin für die Menschen da, die dringend auf ihre Unterstützung angewiesen sind", berichtet Ouda Al-Jildeh, Projektkoordinator für Gaza von Caritas Jerusalem.Auch in einigen Gesundheitszentren von Caritas Jerusalem entstanden Schäden. Medikamente wurden teilweise durch eindringendes Wasser beeinträchtigt. Die Teams konnten die Arzneimittel jedoch rasch sichern und die Schäden begrenzen.Gemeinsam mit Caritas Jerusalem und weiteren lokalen Partnerorganisationen unterstützt Caritas international die Menschen im Gazastreifen mit medizinischer Versorgung, sauberem Trinkwasser, Hygieneartikeln und psychosozialer Begleitung.Schon vor den Überschwemmungen hatte Caritas international vor einem dramatischen Winter im Gazastreifen gewarnt. Viele der Zelte, in denen die Menschen seit Monaten leben, sind zerschlissen und bieten kaum Schutz vor Regen und Kälte. Rund 1,4 Millionen Binnenvertriebene sind den winterlichen Wetterbedingungen weitgehend schutzlos ausgeliefert.Caritas international ruft zu Spenden für die Menschen im Gazastreifen auf. Stichwort: "CY01553 Caritas-Hilfen in Palästina (https://www.caritas-international.de/spenden/online/formular?id=PAL2023Q4&wrbtr=75&prodid=3&ec_id=2565617)"Deutscher Caritasverband e.V.IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dirk Reinsberg (verantwortlich -293), Sven Recker(0179 54 20 730).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6389028