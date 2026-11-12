Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends - Correction
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
11 November 2026
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:
ETF
Share Class
Currency
ISIN
Per Share Rate
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
Inc
USD
IE00BYXVGX24
0.047583
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
Inc
USD
IE00BYXVGZ48
0.047653
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
GBP Hedged Inc
GBP
IE00BYV1YF22
0.043465
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE00BYV1YH46
0.041189
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
CHF Hedged Inc
CHF
IE00BMG8GR03
0.034337
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Inc
EUR
IE00BYSX4176
0.028143
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
Inc
USD
IE00BYSX4739
0.085268
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF
Inc
JPY
IE000B5UZSG9
7.155889
Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF
Inc
USD
IE0005C9DSV5
0.03875
Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF
Inc
USD
IE000R0M7C70
0.036464
Enquiries:
Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000