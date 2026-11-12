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PR Newswire
12.11.2026 10:00 Uhr
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Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends - Correction

Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends - Correction

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

11 November 2026

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:

ETF

Share Class

Currency

ISIN

Per Share Rate

Fidelity US Quality Income UCITS ETF

Inc

USD

IE00BYXVGX24

0.047583

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Inc

USD

IE00BYXVGZ48

0.047653

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

GBP Hedged Inc

GBP

IE00BYV1YF22

0.043465

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE00BYV1YH46

0.041189

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

CHF Hedged Inc

CHF

IE00BMG8GR03

0.034337

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Inc

EUR

IE00BYSX4176

0.028143

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Inc

USD

IE00BYSX4739

0.085268

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF

Inc

JPY

IE000B5UZSG9

7.155889

Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF

Inc

USD

IE0005C9DSV5

0.03875

Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF

Inc

USD

IE000R0M7C70

0.036464

Enquiries:

Matheson LLP

Phone: +353 1 232 2000

© 2026 PR Newswire
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