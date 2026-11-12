Fidelity UCITS II ICAV - RE: Dividends
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
11 November 2026
Fidelity UCITS II ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS II ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:
ETF
Share Class
Currency
ISIN
Per Share Rate
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
USD
IE00BM9GRM34
0.053409
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
USD Hedged Inc
USD
IE0005E8N9I1
0.068679
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE000AALNYM3
0.062949
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
EUR
IE000VQZQ963
0.048528
Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
USD
IE000JJQ6248
0.075441
Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE0001DM7O60
0.073174
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
USD
IE0006OIQXE9
0.09167
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE0006KNOFD1
0.0807
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
USD Hedged Inc
USD
IE000B8VAQZ8
0.086117
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
GBP Hedged Inc
USD
IE000C1SVLJ9
0.113006
Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
EUR
IE000HDEYKM3
0.070887
Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Inc
USD
IE000ARLR807
0.086618
Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE000FK14CA5
0.084399
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF
Inc
USD
IE00BM9GRP64
0.064545
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE0007L3IJF6
0.078036
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF
Inc
USD
IE000IF0HTJ9
0.047935
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF
EUR Hedged Inc
EUR
IE000G4ONBO6
0.047123
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF
USD Hedged Inc
USD
IE000PN9NSC6
0.049518
Enquiries:
Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000