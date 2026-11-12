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PR Newswire
12.11.2026 10:00 Uhr
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Fidelity UCITS II ICAV - RE: Dividends

Fidelity UCITS II ICAV - RE: Dividends

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

11 November 2026

Fidelity UCITS II ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS II ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:

ETF

Share Class

Currency

ISIN

Per Share Rate

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

USD

IE00BM9GRM34

0.053409

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

USD Hedged Inc

USD

IE0005E8N9I1

0.068679

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE000AALNYM3

0.062949

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

EUR

IE000VQZQ963

0.048528

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

USD

IE000JJQ6248

0.075441

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE0001DM7O60

0.073174

Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

USD

IE0006OIQXE9

0.09167

Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE0006KNOFD1

0.0807

Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

USD Hedged Inc

USD

IE000B8VAQZ8

0.086117

Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

GBP Hedged Inc

USD

IE000C1SVLJ9

0.113006

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

EUR

IE000HDEYKM3

0.070887

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Inc

USD

IE000ARLR807

0.086618

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE000FK14CA5

0.084399

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF

Inc

USD

IE00BM9GRP64

0.064545

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE0007L3IJF6

0.078036

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

Inc

USD

IE000IF0HTJ9

0.047935

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

EUR Hedged Inc

EUR

IE000G4ONBO6

0.047123

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

USD Hedged Inc

USD

IE000PN9NSC6

0.049518

Enquiries:

Matheson LLP

Phone: +353 1 232 2000

© 2026 PR Newswire
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