Hagen/Bonn (ots) -Die Damen-Basketball-Bundesligen und die Welthungerhilfe gehen eine Partnerschaft ein, um Aufmerksamkeit für das Thema Hunger zu schaffen und Spenden zu sammeln. Den Auftakt für die auf zwei Saisons angelegte Kooperation macht die Instagram-Aktion "Assists gegen Hunger".Die Toyota DBBL und die Welthungerhilfe spielen ab sofort im selben Team. Die Liga bringt eine große und engagierte Community mit, die Welthungerhilfe mehr als 60 Jahre Erfahrung im Einsatz gegen Hunger. Beide verbindet die Überzeugung, dass starke Frauen viel bewegen und große Ziele nur gemeinsam gelingen - im Sport und weit darüber hinaus.Die Idee: der Pass vor dem KorbErfolg entsteht im Zusammenspiel, auf dem Feld wie im Alltag. Im Basketball lässt sich das sogar messen: In der vergangenen Hauptrunde kamen die Basketballerinnen der 1. und 2. DBBL auf über 11.600 Assists. Mehr als jedem zweiten Feldkorb ging damit eine Vorlage voraus. Im Rampenlicht steht trotzdem meist die Spielerin, die trifft. "Assists gegen Hunger" rückt deshalb nach jedem Spieltag diejenige in den Mittelpunkt, die den entscheidenden Pass spielt. Und an dieser Stelle kommen dann auch die Fans ins Spiel: Denn mit einer Spende spielen sie ihren eigenen Assist für die Projekte der Welthungerhilfe. So werden sie Teil eines Teams, das sich für ein selbstbestimmtes Leben frei von Hunger und Armut starkmacht."Wir sind mehr als eine Liga, wir sind eine große Gemeinschaft", sagt Anton Hefele, Geschäftsführer der Toyota DBBL. "Unsere Spielerinnen wissen, dass ein guter Pass oft genauso viel bewirkt wie der Wurf selbst. Genauso verstehen wir unsere Rolle in dieser Partnerschaft: Nach jedem Spieltag lenken wir den Blick über den Spielfeldrand hinaus auf die Arbeit der Welthungerhilfe und motivieren unsere Community mitzumachen."Teamarbeit gegen HungerWeltweit leiden rund 645 Millionen Menschen unter akuter Ernährungsunsicherheit und laut aktuellem Welthunger-Index nimmt der Hunger seit 2018 sogar wieder zu. Gemeinsames Handeln ist also dringend nötig, und es lohnt sich: Es gibt genug Nahrung, Wissen und Mittel für alle. Hunger ist kein unabwendbares Schicksal. Genau hier setzt die Welthungerhilfe an."Sport verbindet Menschen und kann sie für wichtige Themen begeistern - auch für die Überwindung des Hungers. Dass die Toyota DBBL ihre Reichweite nutzt, um unsere Arbeit sichtbar zu machen und gemeinsam mit uns ein Zeichen für Solidarität zu setzen, freut uns sehr. Jeder Assist bringt uns einer Welt ohne Hunger ein Stück näher", sagt Susanne Fotiadis, Vorständin Marketing und Kommunikation der Welthungerhilfe.Jeder Assist zählt: auf dem reichweitenstärksten Kanal der LigaInstagram ist der reichweitenstärkste Kanal der Liga: Von Januar bis September 2026 wurden die Beiträge der Toyota DBBL dort 8,75 Millionen Mal aufgerufen. Und die Community schaut nicht nur zu, sie macht mit: Die Interaktionsrate ist mehr als doppelt so hoch wie bei Sportteams üblich. Damit ist der Kanal der ideale Ort, um viele Menschen für den Einsatz gegen Hunger zu gewinnen.Der erste Beitrag auf Instagram liefert am 22.11.2026 Fakten aus dem Welthunger-Index 2026, danach dreht sich jede Folge um die beste Vorlagengeberin des Spieltags. Gespendet werden kann jederzeit über den Sticker in der Story oder unter Spendenlink (http://www.welthungerhilfe.de/assists-gegen-hunger), zu Weihnachten kommt ein eigener Spendenaufruf dazu.Die Damen Basketball Bundesligen sind die beiden höchsten Spielklassen im deutschen Frauenbasketball. In der Saison 2026/27 spielen 34 Teams in der Toyota 1. DBBL und in den Staffeln Nord und Süd der Toyota 2. DBBL. Am 21. Juni 2001 wurden beide Ligen aus dem Deutschen Basketball Bund ausgegliedert. Seitdem kümmert sich die Damen Basketball Bundesligen GmbH mit Sitz in Hagen um Spielbetrieb, Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit. Gesellschafter sind die Arbeitsgemeinschaft 1. Damenbasketballbundesliga e. V., die Arbeitsgemeinschaft 2. Damenbasketballbundesliga e. V. und der Deutsche Basketball Bund. Toyota ist Haupt- und Namenssponsor beider Ligen. Alle Spiele sind kostenlos auf YouTube zu sehen, die 1. DBBL auf dem Kanal von DynBasketball, die 2. DBBL auf dem Kanal der Toyota DBBL. Mehr unter toyota-dbbl.de und auf Instagram unter @toyota.dbbl.official.Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 13.424 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern und Gebieten mit 5,76 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.Weitere Infos unter presse@welthungerhilfe.dePressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e.V.Ansprechpartnerinnen:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228-2288-132Mobil 0172-2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Isabell KaluzaTelefon 030-288749-34presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/6389037