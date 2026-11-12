NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. In den bisherigen neun Monaten habe das Immobilienunternehmen klare Fortschritte gemacht, was die Gewinndynamik betriffe, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag. Die Prognosespanne für das flächenbereinigte Mietwachstum im Jahr 2027 liege jedoch unter seiner Schätzung von 3,8 Prozent. Außerdem dauere die Entschuldung länger als erwartet. Die Beteiligung von Grand City bleibe ein "Elefant im Raum" mit unbekannten Intentionen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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