DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WIN.DEA FIN. 19/28 XS2054210252 13.11.2026 HZE/EOT
WIN.DEA FIN. 24/29 XS2908093805 13.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WIN.DEA FIN. 19/28 XS2054210252 13.11.2026 HZE/EOT
WIN.DEA FIN. 24/29 XS2908093805 13.11.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard