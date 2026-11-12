Anleger reißen sich um die ersten Asien-Anleihen des Google-Konzerns. Doch hinter dem Ansturm steckt eine Zahl, die aufhorchen lässt. Und der Blick auf die Konkurrenz überrascht. Alphabet stößt mit seinen ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar auf großen Hunger. Bis Donnerstagfrüh sammelte der Google-Mutterkonzern Bestellungen über rund fünf Milliarden US-Dollar ein, berichtet Reuters unter Berufung auf Emissionsdaten. Darin stecken ...

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