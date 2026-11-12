Riga (ots) -Kunstbäume sehen nicht echt aus, das ist der häufigste Einwand gegen sie. EveXmas hat deshalb eine in Deutschland gewachsene Tanne in Originalgröße dreidimensional gescannt. Das neue Modell Alpine Premium bildet ihre Zweige und Nadeln im Maßstab 1:1 nach. Gefertigt wird der hochwertige künstliche Weihnachtsbaum im Spritzguss aus 100 Prozent Polyethylen.Wer keinen künstlichen Weihnachtsbaum will, sagt meistens denselben Satz: Der sieht nicht echt aus. Lange stimmte das auch. Die Nadeln waren flach, die Zweige alle gleich, das Grün glänzte. EveXmas geht in der Saison 2026 anders vor. Für das Modell Alpine Premium wurde eine echte, in Deutschland gewachsene Tanne per 3D-Scan erfasst, und zwar 1:1. Das heißt: Nichts wurde verkleinert, geglättet oder am Bildschirm verschönert. Länge und Dicke der Nadeln, ihr Winkel zum Zweig und die Form jedes Triebs stammen vom Original.Warum die meisten in Deutschland beim echten Tannenbaum bleibenDeutschland kauft nach wie vor lieber natur. Laut einer Statista-Umfrage planten 2025 nur 27 Prozent der Befragten mit einem künstlichen Baum, 44 Prozent mit einem echten. An der Bequemlichkeit liegt das kaum. Ein Kunstbaum nadelt nicht, muss nicht aufs Autodach und im Januar nicht zur Sammelstelle. Es liegt an der Optik. Schon 2018 schrieb die dpa, günstigen PVC-Bäumen sei das Künstliche deutlich anzusehen, neuere Modelle aus Polyethylen würden dagegen oft für echt gehalten.Vom 3D-Scan zum SpritzgussDer Ablauf ist schnell erklärt. Ein Scanner tastet die Tanne dreidimensional ab und erzeugt ein digitales Abbild in Originalgröße. Aus diesen Daten werden Formen gebaut, in denen die Zweigspitzen im Spritzgussverfahren aus 100 Prozent Polyethylen (PE) entstehen. Bei einfachen Kunstbäumen werden die Nadeln aus PVC-Folie geschnitten und bleiben flach. Im Spritzguss bekommt jede Nadel Volumen. Weil der Scan auch die Unregelmäßigkeiten des Originals festhält, besteht der Alpine Premium aus fünf verschiedenen Zweigtypen. Die Nadeln sind weich und von der Spitze zum Ast hin farblich abgestuft."Die Kritik an Kunstbäumen war berechtigt, also haben wir sie ernst genommen", sagt Aleksey Korzh, Sprecher von EveXmas. "Wenn man einen Baum am Computer entwirft, wird er immer etwas zu regelmäßig. Deshalb haben wir einen echten vermessen."Woran man einen hochwertigen Kunstbaum erkennt: Alpine Premium in ZahlenDen Baum gibt es in 190 und 220 Zentimetern Höhe. Die kleinere Variante hat 2.715 Spritzguss-Spitzen an 599 Zweigen mit Stahlkern, misst unten 152 Zentimeter im Durchmesser und wiegt rund 13 Kilogramm. Die größere kommt auf 176 Zentimeter Durchmesser. Das Material ist schwer entflammbar.Was eine echte Nordmanntanne 2026 kostetDer Kunstbaum kommt in einem Jahr auf den Markt, in dem der Naturbaum wieder teurer wird. Die beiden Erzeugerverbände rechnen 2026 mit 25 bis 33 Euro pro Meter Nordmanntanne, im Vorjahr waren es 23 bis 30 Euro. Als Gründe nennen sie schrumpfende Anbauflächen und höhere Kosten für Personal, Energie und Transport. In Baden-Württemberg und Hessen hat außerdem die Sommerhitze 2026 den jungen Kulturen stark zugesetzt.Für eine 1,90 Meter hohe Nordmanntanne ergibt das rund 48 bis 63 Euro im Jahr, über zehn Weihnachten also 475 bis 627 Euro. Der Alpine Premium kostet in derselben Höhe einmalig 399,99 Euro und ist auf zehn Jahre Nutzung ausgelegt. Das sind etwa 40 Euro pro Fest. Am oberen Ende der Preisspanne hat sich der künstliche Christbaum damit schon nach sieben Weihnachten bezahlt gemacht, am unteren nach neun. Steigen die Preise für Naturbäume weiter wie in diesem Jahr, verkürzt sich das auf sechs bis sieben Feste. Ständer, Netz und Entsorgung sind dabei noch nicht mitgerechnet."Der beste künstliche Weihnachtsbaum ist der, den man zehn Jahre lang gern aufstellt. Dafür darf er nicht nach Notlösung aussehen", so Korzh. "Unser Ziel war, dass Gäste es erst merken, wenn sie die Zweige anfassen."Wo es den Baum zu kaufen gibtKaufen kann man den Alpine Premium im Onlineshop evexmas.store. Zum Baum gehören ein Metallständer, eine Aufbewahrungstasche und Handschuhe zum Ausformen der Zweige. Der Versand nach Deutschland und Österreich ist kostenfrei und dauert drei bis acht Werktage.Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial in Druckqualität, darunter Nahaufnahmen der Zweige, steht auf Anfrage zur Verfügung. Aleksey Korzh steht für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.Über EveXmasEveXmas (SIA EveXmas Baltics) wurde 2020 in Riga, Lettland, gegründet und vertreibt hochwertige Kunstweihnachtsbäume, Kränze und Girlanden aus 100 Prozent Polyethylen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bäume sind über evexmas.store sowie Amazon erhältlich und werden nach Deutschland und Österreich versandkostenfrei geliefert.Pressekontakt:EveXmas, SIA EveXmas BalticsAleksey Korzh, SprecherTelefon: +371 20579847E-Mail: info@evexmas.storehttps://evexmas.store/de/Original-Content von: SIA EveXmas Baltics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183803/6389072