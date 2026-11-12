Neue Berichte über eine Beziehung zu einer unterstellten Managerin bringen Jensen Huang schwer unter Druck. Im deutschen Handel verliert das Papier rund sieben Prozent, Bernstein halbiert sein Kursziel, auch CoreWeave rutscht ab. Während Siemens-Chef Roland Busch keine Folgen für gemeinsame Projekte erwartet, fürchten Aktionäre weitere Enthüllungen - kurz ehe am 17. November Quartalszahlen anstehen.Bei Nvidia steht die Zukunft des Mannes zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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