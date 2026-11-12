NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten hätten die finalen Resultate keine Überraschungen mehr gebracht, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Fokus liege nun auf neuen Kommentaren zum Ausblick in der Telefonkonferenz, etwa zur Stahlnachfrage und den Stahlpreisen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005





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