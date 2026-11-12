DAX Prognose für Donnerstag, 12.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.600 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels nach Norden auszubrechen, kam aber nicht weit. Es ging am Vormittag zunächst abwärts, wobei sich die Abgaben in einem überschaubaren Rahmen gehalten haben. Bis zum Nachmittag bewegte sich der Index in einer engen Box seitwärts weiter. Es stellte sich nachfolgend Kaufinteresse ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen sukzessive aufwärtsschieben. Kurz vor Xetra Schluss erreichte der DAX das Allzeithoch. Gestern im Handel wurde ein erneuter Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich hat das Kaufinteresse angehalten, der DAX konnte sich über der 26.700 Punkte-Marke festsetzen. Der DAX ging bei 26.777 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell auf Rekordkurs: Nach einem Xetra-Schluss bei 26.663 Punkten und einem nachbörslichen Tageshoch von 26.798 Punkten startet der Leitindex heute mit 26.921 Zählern deutlich im Plus in die Vorbörse.

Bullisches Chartbild: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der Index stabil über den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50), was die 27.000-Punkte-Marke in greifbare Nähe rückt.

DAX Prognose für heute: Das technische Setup signalisiert eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bull-Szenario (erwartete Tagesrange: 26.702 bis 27.113 Punkte).

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag (11.11.2026)

Der DAX aktuell zeigt sich in einer bemerkenswert starken Verfassung. Gestern Morgen startete der deutsche Leitindex bei 26.600 Punkten in den vorbörslichen Handel. Ein erster Ausbruchsversuch nach Norden mit Aufnahme des Xetra-Handels lief zunächst ins Leere: Am Vormittag kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen, gefolgt von einer engen Seitwärtsbewegung bis in den Nachmittag hinein.

Anschließend übernahmen die Käufer wieder das Ruder. Der Index schob sich sukzessive aufwärts, markierte kurz vor Xetra-Schluss ein neues Allzeithoch und beendete den regulären Handel bei 26.663 Punkten. Nachbörslich hielt das Kaufinteresse an, sodass sich der Index über der Marke von 26.700 Punkten festsetzen konnte und bei 26.777 Punkten aus dem Tageshandel ging.

Top- und Flop-Aktien im DAX per Xetra-Schluss

Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern 23 Titel im Plus und 17 mit Abschlägen:

Tagesgewinner: Siemens Energy führte die Tabelle mit einem Kurssprung von +8,77 % an, gefolgt von Infineon (+5,00 %) und Hochtief (+2,22 %) .

Tagesverlierer: Am Tabellenende landete Rheinmetall mit einem Abschlag von -6,95 %, dahinter folgten Brenntag (-3,87 %) und E.ON (-2,20 %).

Handelsdaten und Range-Abgleich im Überblick

Kennzahl 11.11.2026 10.11.2026 Range 11.11. (erwartet*) Range 11.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 26.798 26.655 26.841 26.798 Tagestief (TT) 26.510 26.360 25.494 25.510 Xetra-Schluss 26.663 26.347 - - Tagesschluss (22:00 Uhr) 26.777 26.538 - - Tagesrange (Punkte) 288 295 - -

*Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Abweichungen zur Vortagesprognose werden im Rahmen des Risikomanagements auf - 15 Punkte (leichte Abweichung) bzw. - 25 Punkte (erweiterte Abweichung) kalibriert....

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