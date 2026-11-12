Wien (ots) -"Fragt nicht, was die Nacht durchschneidet ..."Ein Gespräch mit Maja Haderlap über Literatur und Christine Lavant im BesonderenDonnerstag, 3. Dezember 2026, 19 Uhr - Literaturhaus Wien, Zieglergasse 26ALAVANT LESEN ist eine Gesprächsreihe der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus WienDiese Gesprächsreihe wurde im Jahr 2019 begonnen und war ursprünglich gedacht als Begleitveranstaltung zu der dort gezeigten Ausstellung "Ich bin wie eine Verdammte die von Engeln weiß". Diese Ausstellung, ein gemeinsames Projekt der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft und des Literaturhauses, präsentierte die Dichterin Christine Lavant anhand von selten gezeigten Lebensdokumenten sowie Ton- und Bildaufnahmen - und spiegelte zugleich die enorme Strahlkraft, die ihr Werk auf bildende Künstler und Künstlerinnen, Komponisten und Musikerinnen ausübte und nach wie vor ausübt.Bei LAVANT LESEN lädt ein Gastgeber, meist aus dem Kreis der Mitglieder des Literarischen Beirats der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft, Gäste ein - oft Schriftsteller und Schriftstellerinnen sowie Übersetzerinnen - um mit ihnen gemeinsam ausgewählte Texte der Dichterin zu interpretieren und zu diskutieren. So gelingt es immer wieder, andere Blickwinkel auf dieses Werk und auch auf die Person Christine Lavant zu werfen, neue Aspekte darin zu entdecken und einzutauchen in ihren literarischen Kosmos.Die ersten drei der Christine Lavant gewidmeten Abende hatten so großes Interesse gefunden, dass man beschloss, diese Veranstaltungsreihe über die Ausstellung hinaus weiterzuführen. Zweimal im Jahr trifft man seitdem in der Zieglergasse 36A zu LAVANT LESEN und einem gemeinsamen Nachdenken und Sprechen über Christine Lavant zusammen. Viele bekannte Namen findet man in der Gästeliste, darunter SchriftstellerInnen, die mit dem Christine Lavant Preis ausgezeichnet wurden wie etwa Bodo Hell, Angela Krauß, Judith Schalansky und Alois Hotschnig, aber auch Autorinnen wie Andrea Grill, Stefanie Sourlier Lydia Mischkulnig, die Übersetzerin Thersia Prammer . Zuletzt war der österreichisch-serbische Schriftsteller Marko Dinic am 26. Mai Gast von Yevgeniy Breyger, dem Lavant-Preisträger 2023.Diese Gespräche konnten auch während der bundesweiten Lockdowns 2020 als Streaming-Angebot fortgeführt werden. Nun am 3. Dezember 2026 laden die Internationale Christine Lavant Gesellschaft und das Literaturhaus Wien zum 10. LAVANT LESEN ein.Der Kulturjournalist, Übersetzer und Mitglied des Literarischen Beirats der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft Erich Klein hat für diesen Abend die Schriftstellerin Maja Haderlap eingeladen. Maja Haderlap, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Österreichs, wurde 2021 mit dem Christine Lavant Preis ausgezeichnet. Das Werk der Dichterin begleitet sie seit vielen Jahren und sie hat sich wie wenige mit den vielen Tönen und Zwischentönen in den Texten Lavants auseinandergesetzt. In ihrer Dankesrede im Oktober 2021 sagte sie u.a.: Für mich ist es nicht von Belang, ob der Gott der Christine Thonhauser ein angebeteter Geliebter oder nur ein gehörloser Vater ist. Nach meinem Ermessen ist die Dichterin in ihrer Anrufung, in ihrer Klage, in ihrem Aufbegehren und Begehren unvergleichlich.Maja Haderlap, vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin in zwei Sprachen, war Lehrbeauftragte an der Universität Klagenfurt, lange Jahre Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Sie veröffentlichte mehrere Lyrikbände in slowenischer Sprache und wurde 2011 mit einem Auszug aus ihrem ersten Roman "Engel des Vergessens" mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet. Zum 100. Jahrestag der Republiksgründung hielt sie 2018 eine vielbeachtete Rede im österreichischen Parlament. 2021 wurde ihr literarisches Schaffen mit dem Christine Lavant Preis gewürdigt.Erich Klein, Kulturjournalist, Übersetzer aus dem Russischen und Kurator, wurde für seine Kulturberichte und - kritiken mehrfach ausgezeichnet (Österreichischer Staatspreis für Literaturkritik 2013, Preis der Stadt Wien für Publizistik 2014 und Niederösterreichischer Kulturpreis/Würdigungspreis für Kulturpublizistik 2015). Seit 2024 gehört er dem Literarischen Beirat der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft an.Sponsoren, Förderer, MitgliederDie Aktivitäten der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft, im Besonderen die Dotierung des Christine Lavant Preises mit Matinee und Preisverleihung, werden von der KELAG, der Berndorf Privatstiftung, dem Land Kärnten, der Hans Schmid Privatstiftung und durch Beiträge der fördernden und ordentlichen Mitglieder der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft finanziell unterstützt.MedienpartnerDer ORF, die BURG, die Wochenzeitung DIE FURCHE, das Magazin NEWS und die APA Austria Presse Agentur begleiten die Aktivitäten der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft als Medienpartner.Weitere Informationen zur Internationalen Christine Lavant Gesellschaft finden Sie auf der Website www.christine-lavant.comPressekontakt:Annemarie TürkVizepräsidentin der Internationalen Christine Lavant GesellschaftEmail: an1tuerk@gmx.atDr. Hans GasserPräsident der Internationalen Christine Lavant GesellschaftEmail: hans.gasser@christine-lavant.comOriginal-Content von: Internationale Christine Lavant Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121793/6389092