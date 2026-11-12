Berlin (ots) -Insgesamt 652 Krankenhäuser in Deutschland sind im kommenden Jahr berechtigt, Krebsoperationen am Dickdarm (Kolonkarzinomchirurgie) durchzuführen, 456 Klinik-Standorte dürfen Krebsoperationen am Enddarm (Rektumkarzinomchirurgie) durchführen. 22 Klinik-Standorte, die Krebsoperationen am Dickdarm durchführen wollten, haben von den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen keine positive Prognose erhalten und sind daher im kommenden Jahr nicht an der Versorgung beteiligt. Im Falle der Krebsoperationen am Enddarm erhielten 85 Kliniken, die entsprechende Unterlagen eingereicht hatten, keine positive Prognose.Alle Standorte, die die neuen Mindestmengen-Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) für diese Indikationen erfüllen und 2027 operieren dürfen, sind in der heute veröffentlichten Mindestmengen-Transparenzkarte der AOK verzeichnet. Der GBA hatte die beiden neuen Mindestmengen zur Darmkrebsbehandlung im November 2024 beschlossen. Sie sind von den Krankenhäusern ab dem kommenden Jahr verbindlich einzuhalten. Systematische Studienauswertungen hatten ergeben, dass höhere Fallzahlen die Heilungs- und Überlebenschancen der behandelten Patientinnen und Patienten signifikant verbessern.Für die Krebsoperationen am Dickdarm gilt 2027 übergangsweise eine Mindestmenge von 20 Operationen pro Jahr, ab 2028 müssen dann mindestens 25 Operationen und ab 2029 mindestens 30 Operationen pro Jahr und Krankenhausstandort erreicht werden. Bei den Krebsoperationen am Enddarm liegt die Mindestmenge 2027 und 2028 zunächst bei 15 Operationen pro Jahr, 2029 dann bei 20 Operationen pro Jahr und Standort. "Die Übergangsregelungen führen dazu, dass im kommenden Jahr noch eine recht große Zahl von Kliniken an der Versorgung beteiligt sein wird", so die Einordnung der Vorstandsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann. "Die Erhöhung der vorgegebenen Fallzahlen wird schrittweise zu einer weiteren Konzentration der Versorgung führen, die den Patientinnen und Patienten die nötige Erfahrung und Routine garantiert. Dass dieses Instrument auf längere Sicht große Wirkung entfaltet, zeigt die Erfahrung mit den schon länger geltenden Mindestmengen."Stärkster Konzentrationsprozess weiterhin bei Pankreas-OperationenDie Mindestmengen-Transparenzkarte der AOK gibt einen Überblick über die Auswirkungen aller geltenden Mindestmengen. Den stärksten Konzentrationsprozess gibt es demnach - wie schon im vergangenen Jahr - bei den komplexen Operationen an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Hier ist die Mindestmenge Anfang 2025 von 15 auf 20 Eingriffe pro Jahr angehoben worden. In den Jahren 2022 und 2023 galt übergangsweise noch eine Mindestmenge von 10 Eingriffen pro Jahr. Im kommenden Jahr werden insgesamt 272 Krankenhäuser bundesweit an der Versorgung komplexer Pankreas-Fälle beteiligt sein, das sind 14 weniger als in diesem Jahr (minus 5 Prozent). Seit 2023 ist die Zahl der an der Versorgung beteiligten Kliniken um ein Drittel gesunken (von 405 auf 272).Ein weiterer Rückgang der operierenden Klinik-Standorte ist auch bei der Implantation von Kniegelenk-Totalendoprothesen zu verzeichnen: Während in diesem Jahr noch 821 Krankenhäuser an der Versorgung beteiligt sind, werden es 2027 nur noch 793 Kliniken sein (minus 3 Prozent). Bei den Brustkrebs-Operationen sinkt die Zahl der operierenden Klinik-Standorte von 377 in diesem Jahr auf 365 im kommenden Jahr (minus 3 Prozent). Auch die Zahl der Geburtskliniken, die an der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Gewicht von unter 1.250 Gramm beteiligt sind, sinkt im kommenden Jahr erneut - von 140 auf 137 Standorte (minus 2 Prozent).Keine Veränderung gibt es - wie schon im vergangenen Jahr - bei den Leber-transplantationen; hier sind nach wie vor 18 Kliniken an der Versorgung beteiligt. Bei Nierentransplantationen, komplexen Eingriffen an der Speiseröhre (Ösophagus), allogenen Stammzelltransplantationen und Lungentransplantationen erhöht sich die Zahl operierenden Kliniken jeweils um einen Standort, bei den Herztransplantationen um zwei Standorte (von 14 auf 16 Kliniken).Mindestmengen-Transparenzkarte mit insgesamt 1.038 EinträgenIn der Mindestmengen-Transparenzkarte sind insgesamt 1.038 Krankenhaus-Standorte verzeichnet, die 2027 die Erlaubnis zur Durchführung von mindest-mengenrelevanten Operationen mit besonders hohen Risiken für die Patientinnen und Patienten erhalten haben. In der Karte lassen sich auch die exakten, von den Kliniken gemeldeten Fallzahlen abrufen, die Grundlage für die Entscheidung der Landesverbände der Krankenkassen über die Behandlungserlaubnis im Folgejahr sind. Die Online-Karte der AOK wird auch unterjährig laufend aktualisiert, falls es Änderungen bei einzelnen Krankenhäusern gibt.Die Mindestmengen werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt und regelmäßig überprüft. Im kommenden Jahr gelten Mindestmengen für die Implantation von künstlichen Kniegelenken (50 Fälle pro Jahr), Transplantationen von Leber (20), Niere (25) und Stammzellen (40), komplexe Operationen an der Speiseröhre (26) und an der Bauspeicheldrüse (20), die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht von unter 1.250 Gramm (25), Brustkrebs-Operationen (100), thoraxchirurgische Behandlungen von Lungenkrebs (75 Fälle), Herztransplantationen (10 Fälle), Kolonkarzinomchirurgie (20 Fälle) sowie Rektumkarzinomchirurgie (15 Fälle pro Jahr).Zur Mindestmengen-Transparenzkarte 2027: www.aok.de/pp/mindestmengenIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6389089