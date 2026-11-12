Frankfurt (ots) -Weihnachtsessen mit der Familie, der Geburtstag der besten Freundin, ein Abend mit Freund:innen zu Hause: Zum Jahresende sind viele vor allem Gastgeber:innen. Palina Rojinski kennt das gut. Ob im Fernsehen, am DJ-Pult oder im Freundeskreis, meist ist sie es, die Menschen zusammenbringt und für gute Stimmung sorgt. Auf Reisen genießt sie es deshalb umso mehr, wenn sie abschalten kann und sich jemand anderes um alles kümmert.Genau darum geht es in "When the Host Needs Hosting", der neuen globalen Kampagne von IHG Hotels & Resorts. Darin erlebt Palina Rojinski Gastfreundschaft von der anderen Seite: beim Yoga im Kimpton, bei einem Drink in der Ruby Bar, die rund um die Uhr geöffnet hat, oder beim Erkunden der Nachbarschaft mit Hotel Indigo. Mit 21 Marken bietet das Portfolio von IHG Hotels & Resorts viele Möglichkeiten, abzuschalten und sich umsorgen zu lassen. Damit darf Palina sich diesmal einfach zurücklehnen und Gast sein.Palina Rojinski, Moderatorin, Schauspielerin und DJ: "Ich reise wahnsinnig gern. Normalerweise bin ich diejenige, die sich kümmert und darauf achtet, dass sich alle wohlfühlen. Unterwegs genieße ich es deshalb besonders, wenn einmal jemand für mich da ist. Die Idee hinter 'When the Host Needs Hosting' hat mich darum sofort abgeholt. Bei IHG Hotels & Resorts kann ich die Gastgeberrolle abgeben, abschalten und einfach Gast sein. Genau dieses Gefühl in der Kampagne zu zeigen, hat mir besonders viel Freude gemacht."Genau das können Mitglieder von IHG One Rewards in Deutschland selbst erleben: Für ihre Punkte gibt es "Hosted Like Palina"-Pakete mit Übernachtung, besonderen kulinarischen Angeboten oder IHG Bademantel zum Mitnehmen. Die Pakete gibt es in ausgewählten IHG Hotels in ganz Deutschland, darunter das Kimpton Main Frankfurt, das Ruby Rosi Hotel München, das Hotel Indigo Dresden - Wettiner Platz und das Holiday Inn Osnabrück.Die Kampagne greift ein Gefühl auf, das gerade vor den Feiertagen viele kennen: Wer immer für andere da ist, kommt selbst nur selten zur Ruhe.Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe bei IHG Hotels & Resorts:"Gastfreundschaft heißt für uns, dass sich alle Gäste willkommen und gut aufgehoben fühlen, ob sie zu einem besonderen Anlass reisen, Zeit mit ihren Liebsten verbringen oder sich eine verdiente Auszeit gönnen. Das ist der Kern von IHG Hotels & Resorts und all unseren Marken. Mit 'When the Host Needs Hosting' rücken wir die Menschen in den Mittelpunkt, die für andere so oft unvergessliche Momente schaffen. Auch sie dürfen sich einmal zurücklehnen, abschalten und verwöhnen lassen."Palina Rojinski ist eine von mehreren Gastgeber:innen weltweit, die in der Kampagne Gastfreundschaft von der anderen Seite erleben. Ihre Geschichten teilt IHG Hotels & Resorts auf YouTube (https://www.youtube.com/@ihg_hotels) und Instagram (https://www.instagram.com/ihghotels/).Die "Hosted Like Palina"-Pakete gibt es unter https://auctions.ihg.com/.PressekontaktJonathan Bösehaebmau ag+49 1578 0661366jonathan.boese@haebmau.deOriginal-Content von: IHG Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180925/6389085