Unterföhring (ots) -11. November 2026. Löwe gegen Löwe. Investor gegen Investor. Dümmel gegen Thelen. Und Thelen gegen Heesch. Bei "Schlag den Star" messen sich am Samstag, 14. November 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben Frank Thelen (51) und seine Ehefrau Nathalie (52) mit Ralf Dümmel (59) und seiner Partnerin Anna Heesch (55)."Aus der 'Höhle der Löwen' weiß jeder: Ralf ist extrem ehrgeizig und freut sich über jeden Deal", kennt Frank Thelen seinen Gegner, der extra für die Show 12 Kilo abgenommen hat. Für "Schlag den Star" hat der 51-Jährige seinen Joker im Gepäck: "Ich bin nicht allein - ich habe meine Geheimwaffe dabei: Nathalie!". Ihre Rollen im Team haben die Eheleute klar verteilt: "Nathalie bringt die Ruhe, Bildung und das Geschick mit. Frank das Know-how bei physikalischen und technischen Themen. Wir sind beide sportlich, können schlecht verlieren und freuen uns riesig auf das Duell!".Ralf Dümmel und Anna Heesch nehmen die Kampfansage an: "Lieber Frank, liebe Nathalie, wir freuen uns riesig auf euch! Aber wir sagen es lieber gleich: Wir kommen nicht nach Köln, um nur nett in die Kamera zu lächeln. Und wenn's knifflig wird? "Wenn einer von uns mal auf dem Schlauch steht, springt hoffentlich der andere ein. Und falls wir beide auf dem Schlauch stehen, wird es zumindest sehr unterhaltsam!"Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" - am Samstag, 14. November 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6389083