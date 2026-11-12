München (ots) -- Kate Merlan zieht ein und ihr Teddy-Geheimnis wird gelüftet- Beim ersten Ausmisten müssen zwei Promis um ihren Verbleib bangen- "Der Promihof" am 12. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Tierischer Neuzugang auf dem "Promihof": Kate Merlan zieht ein und bringt einen ganz besonderen Begleiter mit - ihren Freund "Teddy". Doch wer steckt unter dem flauschigen Kostüm? Währenddessen wird es für die Bewohner ernst: Das erste Ausmisten steht bevor und zwei Promis müssen untereinander entscheiden, wer den Bauernhof verlassen soll. "Der Promihof" am 12. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Das erste Ausmisten steht an! Und damit beginnt für alle das große Zittern. Nach der Abstimmung steht fest: Zwei Bewohner müssen untereinander ausmachen, wer den Hof verlassen soll. Suki hadert zunehmend mit dem Hofleben und denkt über einen freiwilligen Auszug nach.Für neue Aufregung sorgt der Einzug von Kate Merlan. Die Reality-Bekanntheit erscheint nicht allein, sondern bringt ihren festen Freund, den Teddybären, mit. Wer sich unter dem Kostüm verbirgt, wird auf dem Hof schließlich gelüftet. Fest steht: Der ungewöhnliche Neuzugang sorgt nicht bei allen für Begeisterung. Besonders Kevin hat mit Kates Begleiter eine Vorgeschichte. Auf einer BBQ-Party kommt es zum Streit: Kate behauptet, Kevin habe sie angebaggert, was dieser bestreitet. Für Kevin und Fabian wird schnell klar, dass der neue Bewohner im Kampf um den Sieg zur Konkurrenz werden könnte.Auch Kevins Liebeswirrwarr geht in die nächste Runde. Als er Julia Römmelt fragt, ob sie den Hof für ihn verlassen würde, sagt diese tatsächlich Ja. Doch so viel Liebesbeweis ist Kevin offenbar zu viel. Wenig später nähert er sich bei der gemeinsamen Hofwache wieder Vanessa an. Abseits des Gefühlschaos gibt es immerhin gute Nachrichten für den Jackpot: Bei der ersten "Bauer Bank" müssen Jasmin Jaegers und Thomas "VfL-Jesus" Dragunski Lebensmittel mit teils längst überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum probieren und können dabei den Jackpot erhöhen."Der Promihof" am 12. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Presseinfos und Fotomaterial finden Sie hier: Der Promihof - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fder-promihof&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C8dc85e60251c453a7e7408df34d02ad7%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639287740843043489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=52QBy0pjcL0xoKnXwIonC8M%2FX3x0zHqtTkHoXSrvZx4%3D&reserved=0).Über "Der Promihof":Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen aufs Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6389082