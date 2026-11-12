Düsseldorf (ots) -Wenn am kommenden Montag (16. November) die MEDICA 2026 und die COMPAMED 2026 in Düsseldorf starten, wird ein wichtiger Schritt ihrer langfristigen strategischen Weiterentwicklung sichtbar. Die MEDICA profiliert sich stärker als internationale Plattform, auf der maßgebliche Akteure der Gesundheitswirtschaft Herausforderungen diskutieren und gemeinsam Lösungen für die Versorgung voranbringen. Eine neue Themenstruktur, zusätzliche Konferenz- und Bühnenformate mit mehr als 900 Speakern sowie gezielte Networking-Angebote unterstützen diesen Anspruch. Mehrere tausend Unternehmen aus rund 70 Nationen präsentieren bis Donnerstag (19. November) ihre Neuheiten für Gesundheitsversorgung und medizintechnische Fertigung.Zum Auftakt werden Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann als Schirmherr der MEDICA 2026 (https://www.medica.de) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erwartet. Sie sprechen bei der Eröffnungsveranstaltung des 49. Deutschen Krankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) in Halle 12. Im Mittelpunkt stehen grundlegende Veränderungen der Kliniklandschaft und Gesundheitswirtschaft, die auch MEDICA und COMPAMED mit ihrer Neuausrichtung aufgreifen.Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten für Diagnostik, Therapie und Versorgung. Gleichzeitig erhöhen Fachkräftemangel, Kostendruck und politische Reformvorgaben den Handlungsdruck. Gefragt sind deshalb nicht allein neue Technologien, sondern Lösungen, die sich in Versorgungsabläufe integrieren lassen - und Plattformen, die relevante Akteure miteinander vernetzen."Relevanz zählt mehr als reine Größe"Im Zuge der Qualitätsoffensive wurden die Ausstellungsbereiche thematisch neu geordnet und stärker kuratiert. Im Mittelpunkt stehen fachliche Relevanz, bessere Orientierung und die Qualität der Begegnungen zwischen Ausstellern und Fachpublikum."Relevanz zählt für uns mehr als reine Größe. Wir wollen die MEDICA langfristig zu einer Plattform weiterentwickeln, die nicht nur Innovationen präsentiert, sondern ihre Anwendung in der Gesundheitsversorgung voranbringt. Dafür brauchen wir eine klare thematische Struktur, relevante Inhalte und vor allem den direkten Austausch zwischen den richtigen Akteuren und Entscheidern. Genau darauf richten wir die MEDICA konsequent aus", erklärt Carmen Berger, Director MEDICA & COMPAMED der Messe Düsseldorf.Die Weiterentwicklung basiert wesentlich auf dem Feedback von Ausstellern und Fachpublikum. MEDICA und COMPAMED 2026 markieren einen wichtigen Schritt eines Transformationsprozesses, der in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden soll.Healthcare Transformation Campus bündelt ZukunftsthemenBesonders sichtbar wird der neue Ansatz in Halle 12. Der Healthcare Transformation Campus bündelt zentrale Zukunftsthemen und Programmangebote. Ein Herzstück bildet die neue MEDICA MAIN STAGE als Bühne für übergreifende Fragestellungen der Gesundheitswirtschaft. Internationale Fachleute diskutieren dort über KI, resiliente Gesundheitssysteme und Präzisionsmedizin.Zu den Speakern zählen Prof. Dr. Leif Erik Sander von der Charité, Dr. Shachar Shapira vom Sheba Medical Center und Dr. Thomas Frandsen vom Rigshospitalet in Kopenhagen. Prof. David Matusiewicz thematisiert KI im Gesundheitswesen, Prof. Uwe Nixdorff und Prof. Mathias Goyen diskutieren die Zukunft der Präzisionsmedizin.Das neu konzipierte Hospital of the Future (https://www.medica.de/de/Programm/Specials/MEDICA_HOSPITAL_OF_THE_FUTURE) macht vernetzte Versorgung praktisch erlebbar. In einer realitätsnahen Krankenhausumgebung zeigen mehrere Hersteller ihre Technologien gemeinsam an Stationen entlang der klinischen Patientenreise: von der Aufnahme über Diagnostik und Therapie bis zur Nachsorge. Beteiligt sind unter anderem Asanus, B. Braun, Dräger, Getinge, Philips, OR.NET und United Robotics. So wird transparent, wie Medizintechnik, digitale Infrastruktur, Daten und Prozesse ineinandergreifen.Ebenfalls erstmals im Rahmen der MEDICA findet die Wearable Technologies Conference Europe statt. Im Fokus stehen klinisch relevante Anwendungen wie kontinuierliches Monitoring, digitale Biomarker und telemedizinische Versorgung.Neue Entscheiderformate verbinden Strategie und AnwendungDer Hospital Leadership Summit (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/Hospital_Leadership_Summit) am 18. November bringt internationale Krankenhausleitungen zusammen, um über Digitalisierung, Führung, Investitionen und Krankenhaus-Transformation zu diskutieren.Der Hospital Procurement Summit (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/Hospital_Procurement_Summit) am 19. November richtet sich an Einkaufsverantwortliche und Klinikentscheider. Er behandelt strategische Beschaffung, resiliente Lieferketten, IT-Infrastruktur und langfristige Investitionsentscheidungen.Beide englischsprachigen Formate finden in Halle 12 statt und verbinden den Erfahrungsaustausch mit exklusiven Führungen durch das Hospital of the Future. Auf diese Weise werden strategische Managementfragen mit konkreten Anwendungsszenarien und Investitionsentscheidungen verknüpft.Von KI und Robotik bis zum Live-HackerangriffIm Digital Health Hub in Halle 17 stehen auf der neuen MEDICA DIGITAL HEALTH STAGE (https://www.medica.de/de/Programm/Foren_Stages/MEDICA_DIGITAL_HEALTH_STAGE) Anwendungen von KI, Robotik, Cloud-Technologien, Extended Reality, Gesundheitsdaten und Cybersicherheit im Mittelpunkt. Zum Auftakt demonstriert ein simulierter Live-Hackerangriff mögliche Folgen digitaler Sicherheitslücken. Das Programm verantwortet Prof. David Matusiewicz mit seinem Team. Zu den Speakern zählt auch Prof. Jochen A. Werner, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen.Im benachbarten MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/de/Programm/Specials/MEDICA_START-UP_PARK_1) treffen junge Unternehmen auf Partner aus Industrie, Versorgung, Forschung und Investment. Das Finale der MEDICA START-UP COMPETITION (https://www.medica.de/de/Programm/Foren_Stages/MEDICA_START-UP_STAGE/MEDICA_START-UP_COMPETITION) findet am Dienstagnachmittag erstmals auf der MEDICA MAIN STAGE statt.Resilienz und Krankenhausreform im FokusMit der 1st German Health Resilience Conference (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/german-health-resilience-conference) in Halle 11 erhält die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens ein eigenes Konferenzformat. Themen sind Blackout-Szenarien, Cyberangriffe, Krisenversorgung und kritische Infrastrukturen. Die Konferenz bringt Verantwortliche aus Versorgung, Politik und Industrie mit Vertretern aus Katastrophen- und Zivilschutz zusammen.Der 49. Deutsche Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1) thematisiert Finanzierung, Krankenhausreform, Strukturwandel sowie die Zukunft von ärztlichem Dienst und Pflege.Weitere kuratierte Angebote wie Masterclasses und die Investment & Growth Lounge ergänzen den Austausch auf Entscheiderebene.Von der technologischen Entwicklung bis zur klinischen AnwendungEine zentrale Rolle spielt die stärkere Verzahnung von MEDICA und COMPAMED. Die MEDICA präsentiert medizinische Produkte, Systeme und Lösungen für den Einsatz in Klinik und Praxis. Die mehr als 700 Aussteller der COMPAMED 2026 (https://www.compamed.de) zeigen in den Hallen 8a und 8b Materialien, Komponenten, Technologien und Dienstleistungen für Entwicklung und Herstellung moderner Medizinprodukte.Gemeinsam bilden beide Veranstaltungen die komplette MedTech-Wertschöpfungskette ab: von der technologischen Entwicklung über Fertigung und Marktzugang bis zur klinischen Anwendung. Diese Verbindung soll künftig noch stärker sichtbar und für Aussteller und Fachpublikum nutzbar werden."MEDICA und COMPAMED sind in ihrem Zusammenspiel einzigartig: Die COMPAMED zeigt die technologische Basis - quasi die Bausteine -, die MEDICA deren konkrete Anwendung im Versorgungskontext. Unser Ziel ist, diese Verbindung noch sichtbarer zu machen und aus Innovation konkrete Umsetzung entstehen zu lassen", bringt Berger den strategischen Ansatz auf den Punkt.Innovationstour für Medien gibt ersten VorgeschmackBereits am Sonntag vor Messebeginn können Medienschaffende bei der MEDICA-Innovationstour ausgewählte Neuheiten kennenlernen. Dazu zählen eine E-Health-Station für telemedizinische Versorgungskonzepte, neue Wearable-Lösungen, Roboter für die medizinische Fertigung und das neu konzipierte Hospital of the Future.MEDICA und COMPAMED richten sich ausschließlich an Fachpublikum. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.Alle Informationen online unter: https://www.medica.de und https://www.compamed.de.Direktlink zu dieser Meldung (inkl. Foto- und Text-Download): https://www.medica.de/pm12d_pk_kickoff_2026.Termin-Hinweis! Am 15.11.2026 um 11 Uhr die Medien-Innovationstour zu ausgewählten Messeneuheiten der Aussteller statt. Gern informiert das MEDICA-Presseteam über Optionen der Teilnahme.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICAMartin Koch/ Luisa Harnau/ Apostolos HatzigiannidisTel. +49(0)211-4560-444/ -539/ -544E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118749/6389095