Künstliche Intelligenz übernimmt im Einkauf zunehmend Aufgaben, die bislang Beschäftigte erledigten. Nach einem Bericht des Handelsblatts setzt die Otto Group eine Software des Start-ups Pactum ein, die mit Lieferanten eigenständig über Konditionen und Vertragsdetails verhandelt.
Zunächst richtete sich das Angebot an kleinere Lieferanten, bei denen persönliche Verhandlungen zu aufwendig waren. Inzwischen weitet Otto den Einsatz aus und berichtet von verbesserten Konditionen im Einkauf.
Auch der Maschinenbauer Vemag nutzt KI in der Beschaffung. Das System analysiert Bestellungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Zunächst richtete sich das Angebot an kleinere Lieferanten, bei denen persönliche Verhandlungen zu aufwendig waren. Inzwischen weitet Otto den Einsatz aus und berichtet von verbesserten Konditionen im Einkauf.
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