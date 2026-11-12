Wiesbaden (ots) -Die Volljährigkeit bringt viele neue Freiheiten mit sich - und mehr Eigenverantwortung. Doch was gilt beim Versicherungsschutz? Ob junge Erwachsene weiterhin über ihre Eltern versichert sind, hängt von ihrer Lebenssituation und vom jeweiligen Vertrag ab. Das Infocenter der R+V Versicherung rät deshalb, sich schon vor dem 18. Geburtstag damit zu beschäftigen.Viele Versicherungen laufen nach dem 18. Geburtstag zunächst einfach weiter. "Wer noch zur Schule geht, studiert oder eine Berufsausbildung macht, bleibt häufig über die Eltern mitversichert", sagt Benny Barthelmann, Haftpflichtexperte bei der R+V Versicherung. Das kann sich jedoch ändern, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt - etwa mit dem ersten Job, einer Heirat oder dem Auszug von zu Hause. "Man sollte deshalb rechtzeitig prüfen, wann ein eigener Vertrag notwendig wird", ergänzt Barthelmann.Private Haftpflichtversicherung besonders wichtigDie private Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Denn wer anderen einen Schaden zufügt, muss grundsätzlich selbst dafür aufkommen - und das kann schnell teuer werden. In vielen Familientarifen bleibt der Schutz für volljährige Kinder zunächst bestehen, etwa wenn sie noch zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung machen und nicht verheiratet sind. Wie lange, hängt vom jeweiligen Vertrag ab. "Ein größerer Schaden kann junge Menschen finanziell über viele Jahre belasten. Deshalb sollte hier keine Versicherungslücke entstehen", betont R+V-Experte Barthelmann.Auch bei der Krankenversicherung ändert sich mit dem 18. Geburtstag nicht automatisch alles. In der gesetzlichen Krankenversicherung können junge Erwachsene bis zu ihrem 23. Geburtstag kostenlos mitversichert werden, sofern sie keiner versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Mit dem Beginn einer Berufsausbildung ändert sich die Situation also. Studierende können grundsätzlich sogar bis zum 25. Geburtstag kostenfrei familienversichert bleiben. Eltern und junge Erwachsene sollten frühzeitig bei ihrer Krankenkasse nachfragen, wie es im konkreten Fall weitergeht.Eigene Wohnung - eigene Hausratversicherung?Der Auszug aus dem Elternhaus bedeutet nicht automatisch, dass sofort eine eigene Hausratversicherung nötig ist. Wer während Ausbildung oder Studium nur vorübergehend außerhalb wohnt, kann je nach Vertrag noch über die Hausratversicherung der Eltern geschützt sein. Wird jedoch ein eigener Hausstand gegründet, sollte der Schutz überprüft werden. Eine Hausratversicherung ersetzt Möbel, Kleidung oder Elektrogeräte, beispielsweise nach einem Brand, Leitungswasserschaden oder Einbruchdiebstahl.Weitere Versicherungen im Überblick:- Wer ein eigenes Auto besitzt, braucht eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Nutzen junge Erwachsene das Auto der Eltern, sollten sie dort als Fahrer eingetragen sein.- Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schützt das Einkommen, wenn jemand seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann.- Für Reisen ins Ausland ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung sinnvoll. Sie kann Kosten übernehmen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder nicht vollständig getragen werden.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dehttp://infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6389127