Bonn (ots) -Bei jungen Menschen verändern sich die Trinkgewohnheiten deutlich. Wenn sie Prost sagen, dann immer öfter ohne Promille. Noch nie zuvor haben so wenige von ihnen regelmäßig Alkohol getrunken wie heute. Gleichzeitig werden Fruchtsäfte und alkoholfreie Cocktails immer beliebter. Jeder Vierte trinkt inzwischen regelmäßig sogenannte Mocktails. Was hinter diesem Wandel steckt und welche Rolle dabei der Fruchtsaft spielt, verrät uns meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Sie sind erfrischend, fruchtig und lecker - Fruchtsäfte feiern gerade bei jungen Menschen ein echtes Comeback, so Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Fruchtsaft-Industrie.O-Ton 1 (Klaus Heitlinger, 21 Sek.): "Bei unserer aktuellen Befragung haben 42 Prozent der Generation Z, also das Alter von 16 bis 26 Jahre, angegeben, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche Fruchtsaft trinken. Im Jahr zuvor war es noch knapp ein Viertel. Und besonders auffällig ist, dass sich der Anteil derjenigen, die täglich Saft trinken, innerhalb eines Jahres sogar verdreifacht hat."Sprecherin: Laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit greift die GenZ gleichzeitig immer seltener zu alkoholischen Getränken. Auch Cocktails bestellt sie gerne ohne Promille. Mocktails haben sich längst etabliert und sind weit mehr als nur ein Trend.O-Ton 2 (Klaus Heitlinger, 15 Sek.): "Acht von zehn der befragten jungen Menschen haben schon mal einen Mocktail probiert. Mocktail ist ja ein Kofferwort von 'to mock', also täuschen, und 'Cocktail'. Und jeder Vierte trinkt solche alkoholfreien Cocktails inzwischen regelmäßig. Vor einem Jahr war es noch einer von 10."Sprecherin: Und das ist auch nicht verwunderlich, gibt es doch jede Frucht, die man in der Auslage findet, inzwischen auch an der Safttheke. Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu endlos, vor allem, wenn auch noch frische Kräuter ins Spiel kommen.O-Ton 3 (Klaus Heitlinger, 33 Sek.): "Was immer gut ankommt, ist Orangensaft mit etwas Limettensaft, Mineralwasser und - wichtig ist - viel Eis. Wenn man dazu ein bisschen frische Minze macht, hat man schon einen richtig tollen Drink. Und wenn es ein bisschen ausgefallen sein darf, zum Beispiel machen Sie einen Rhabarber Sprizz. Mit einem Rosmarinzweig im Glas ist das eine super Kombination. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie können ja auch auf Mocktailmatch.de vorbeischauen, wir sind auch auf Insta - und da gibt es ganz viele Anregungen für leckere und fruchtige Drinks ohne Alkohol."Leckere Cocktails gehen auch wunderbar ohne Alkohol. Mehr Informationen und jede Menge Inspiration für richtig gute Mocktails gibt es im Internet unter www.mocktailmatch.de. Vielleicht ist ja auch ein neuer Lieblingsdrink dabei. Und wenn nicht, kreieren Sie ihn einfach selbst.Pressekontakt:Klaus Heitlinger, GeschäftsführerVerband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.Mainzer Straße 253, D-53179 BonnTelefon: +49 2 28 9 54 60-0info@fruchtsaft.orgwww.fruchtsaft.deOriginal-Content von: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44111/6389126