Singulus Technologies hat mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX einen Liefervertrag über eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen (HJT) unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beträgt nach Angaben des Photovoltaik-Anlagenbauers mehr als 60 Millionen Euro. Der Vertrag ist demnach Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft, die unter anderem die Lieferung weiterer Produktionslinien vorsieht. Die erste Produktionslinie soll im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden. Im Rahmen der Partnerschaft wollen die Unternehmen Hochleistungs-Solarzellen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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