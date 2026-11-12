"Skills" bringen Agenten zum Laufen: Ein Ort, an dem Menschen und Agenten im gesamten Einkaufsprozess zusammenarbeiten, gesteuert von "Agentic Skills"

Das "Agentic Skill Studio" startet mit mehr als 100 von den Einkaufsexperten von Mercanis erstellten Skills. Teams können zudem eigene Skills erstellen

Zu den ersten Kunden gehören GASAG, die IOI Group, Motherson und Surventis

Mercanis, die KI-Einkaufsplattform, führt heute das Agentic Skill Studio ein. Ab sofort können alle Mercanis-Kunden damit ihre Arbeitsabläufe als Skills festhalten und auf jede Aufgabe im gesamten Source-to-Pay-Prozess anwenden. So bleibt das Wissen der besten Einkäufer im Unternehmen und wird weitergegeben. Einkäufer verbringen weniger Zeit mit Vorbereitungen und konzentrieren sich stärker auf Entscheidungen, die menschliches Urteilsvermögen verlangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261111353645/de/

Mercanis The Agentic Skill Studio. The Know-How That Makes AI Deliver in Procurement.

Die Einführung bringt in den Einkauf das, was wegweisende KI-Labore wie Anthropic für die Wissensarbeit geschaffen haben, und macht Mercanis zur ersten Einkaufsplattform mit agentischen Skills. Der Automobilzulieferer Motherson, der Energieversorger GASAG, der Palmölproduzent IOI Group und der Hersteller von Industrielacken Surventis gehören zu den ersten Anwendern.

Das Agentic Skill Studio geht mit mehr als 100 Skills an den Start, die Mercanis-Einkaufsexperten für Bereiche wie Intake, Sourcing, Angebotsbewertung, Verhandlungen, Lieferantenrisiken, Verträge und Lieferantenmanagement entwickelt haben. Teams können diese direkt einsetzen, an ihre Bedürfnisse anpassen oder in der Chat-Oberfläche auf der Grundlage früherer Projekte und der Unternehmensrichtlinien ("Playbook") eigene Skills erstellen.

Die zur Einführung verfügbaren Skills haben Entwickler gemeinsam mit Kunden entworfen und erprobt. Jeder Skill greift eine den Einkäufern vertraute Aufgabe auf und übernimmt die Vorarbeit. So vergleicht die Angebotsbewertung Angebote nach Gesamtkosten, markiert Ausreißer und weist auf fehlende Leistungen hin. Preisanstiegsprüfungen testen, ob ein Lieferant seine Preise zu Recht erhöht, und formulieren das Gegenangebot. Die Prüfung auf Zahlungsbetrug kontrolliert jede Änderung der Bankdaten eines Lieferanten, bevor das System sie übernimmt. Am Ende entscheidet immer der Einkäufer.

Workflows legen die Regeln fest, Skills steuern das nötige Wissen bei. Workflows definieren Genehmigungen, Schwellenwerte und den Audit-Trail und folgen stets demselben Muster. Agenten arbeiten innerhalb dieser Workflows mit denselben Berechtigungen wie ein Einkäufer, und alles, was einer Genehmigung bedarf, wartet auf eine zuständige Person. Jeder Skill bleibt nachvollziehbar, jede Änderung wird mit ihrem Urheber dokumentiert, und jeder Schritt wird mit seinen Quellen festgehalten. Kunden wählen die KI-Modelle aus, und personenbezogene Daten fließen niemals in das Training der KI ein. Mercanis ist nach ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert, DSGVO-konform und wird in Europa entwickelt und gehostet.

Fabian Heinrich, CEO und Mitbegründer von Mercanis, sagt: "Intelligenz ist nicht mehr der Engpass bei KI im Beschaffungswesen, sondern Kontext und Gedächtnis. Skills sind das, was Agenten letztlich zum Funktionieren bringt: Unsere Kunden erstellen ihr Playbook einmal und setzen es bei jeder Anfrage um. Und da die Software direkt in unserer Plattform arbeitet, verfügt sie über das, was ein eigenständiger Agent niemals haben wird: die Lieferantendaten, die Verträge, die Genehmigungsworkflows und den Audit-Trail des gesamten Source-to-Pay-Prozesses. Man muss kein Top-Einkäufer sein, um wie einer zu arbeiten."

Uwe Krepelin, Einkaufsleiter der GASAG, sagt: "In der Energiebranche bauen wir auf langfristige Beziehungen zu Lieferanten. Bisher lag das Wissen dazu meist bei wenigen erfahrenen Kollegen. Mit dem Agentic Skill Studio erfassen wir dieses Wissen in Form von Skills, die unser Team steuert, und wenden es einheitlich auf alle Lieferanten an. So verbringen unsere Einkäufer weniger Zeit mit der Suche nach Informationen und mehr mit Entscheidungen, die menschliches Urteilsvermögen erfordern. Jeder Schritt bleibt dabei transparent und nachvollziehbar.

Mercanis wird das Agentic Skill Studio live auf dem BME-Symposium vom 18. bis 19. November 2026 in Berlin vorstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mercanis.com

Bilder und Videos finden Sie hier.

Über Mercanis

Mercanis ist die KI-Einkaufsplattform für große Unternehmen und Konzerne. Eine Plattform deckt den gesamten Source-to-Pay-Prozess ab: Intake, Sourcing, Lieferantenmanagement, Verträge und Purchase-to-Pay. Mit dem Agentic Skill Studio halten Einkaufsteams ihre Arbeitsabläufe als "Skills" fest und wenden sie auf jede Aufgabe in den gemeinsamen Daten und Workflows der Plattform an. Mehr als 100 Unternehmenskunden, darunter BASF, Brose, Goldbeck, Motherson und Surventis, steuern ihre Beschaffung über Mercanis. Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gründeten 2020 Mercanis und sammelten 30 Millionen US-Dollar von Investoren wie AVP, Partech und Speedinvest ein. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin, entwickelt und betreibt die Plattform in Deutschland und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

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