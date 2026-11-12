Bussnang - Stadler Rail hat einen Vertrag über die Lieferung von 63 Strassenbahnen des Typs Tango Nordic für den Grossraum Helsinki unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Auftrag enthält eine Option auf bis zu 120 weitere Fahrzeuge. Die Vereinbarung umfasst zudem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Die Auslieferung der Strassenbahnen für den Testbetrieb ist ab Mitte 2029 geplant. Gefertigt werden die Fahrzeuge im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.