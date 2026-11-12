Stäfa ZH - Nach einem schwungvollen ersten Semester 2026/27 (per Ende September) setzt sich Sonova für das Gesamtjahr höhere Ziele. Vor allem neuere Produkte trugen zu dem guten Abschneiden bei. Wie Sonova am Donnerstag mitteilte, kam der Umsatz bei 1,83 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Plus von 6,7 Prozent. In Lokalwährungen - die auch der eigenen Guidance zugrunde liegen - erzielte Sonova ein Plus von 7,5 Prozent. Haupttreiber war das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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