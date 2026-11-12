Aktien von Herstellern von Quantencomputern befinden sich derzeit in einer schwierigen Phase. Auch die D-Wave-Aktie ist deutlich unter Druck geraten. Seit dem Zwischenhoch im Mai bei rund 30 US$ hat der Kurs etwa zwei Drittel seines Wertes verloren. Am Donnerstag notiert die Aktie bei ungefähr 10 US$. Damit stellt sich die Frage: Setzt sich der Abwärtstrend fort oder könnte sich allmählich ein Boden bilden? Moderates Umsatzwachstum erzielt Junge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de